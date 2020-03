Vorsicht, Sprachfalle

Slip:

Ausrutschen



Engländer und Amerikaner tragen nicht etwa einen Slip als Unterwäsche, sondern «underwear», «panties» oder «briefs». «To slip» bedeutet «ausrutschen». Ein «slip» kann auch ein Gleitverbesserungsmittel sein, aber ganz sicher niemals eine Unterhose.

Musicbox:

Musikschachtel



In den frühen 1930er-Jahren kam sie mit dem Siegeszug der Vinylschallplatte auf den Markt und sorgte fortan in vielen Abendlokalen für musikalische Unterhaltung: die Musicbox. Allerdings hiess sie westlich des Atlantiks, wo sie herkam, «jukebox». Der Begriff stammt von «to jook», einem Slangausdruck für «tanzen», und der «box» für Schachtel. Bei uns hat sich nicht die Tanzschachtel durchgesetzt, sondern der Scheinanglizismus Musicbox. Auch der Evergreen, der Generationen überdauernde Schlager, der sich auf ihr abspielen lässt, klingt nur in unseren Ohren nach einem beliebten Song. Im englischen Sprachraum meint «evergreen» eine immergrüne Pflanze.

Public Viewing:

Leichenschau am offenen Sarg



Seit der Fussballweltmeisterschaft 2006 hat sich der Ausdruck «Public Viewing» bei uns eingebürgert. Damit ist das gemeinsame öffentliche Betrachten von im Fernsehen übertragenen Fussballspielen gemeint. Wer im Gartenrestaurant zwischen dem 12. Juni und dem 12. Juli einen Fussballmatch der EM 2020 sehen möchte und seinen englischsprachigen Freund zum Public Viewing einlädt, sollte sich aber nicht über eine Absage wundern. Wer will schon zu einer Leichenbeschau am offenen Sarg mitkommen? Denn genau das ist mit «public viewing» in England oder Nordamerika gemeint: die öffentliche Aufbahrung des offenen Sarges, damit vom Verstorbenen Abschied genommen werden kann. Solch ein makaberes Missverständnis lässt sich vermeiden, indem man den Freund zum «public sport broadcast» einlädt.

Beautyfarm:

Schönheitsbauernhof



Das Wort «Beautyfarm» klingt in den Ohren eines Amerikaners nicht gerade vertrauenerweckend. Auf der Farm leben «farmers», also Bauern, «cowboys» – Viehhirten – und Kühe. Was aber hat eine Farm mit der Schönheit zu tun? Ob Beautyfarm oder Wellnesscenter: Auf Englisch heisst eine Einrichtung, die der Schönheit dient und neben Kosmetiksalons meistens über ein Schwimmbad und eine Saunalandschaft verfügt, «day spa» oder «spa». Vom Lateinischen «sanus per aquam» – gesund durch Wasser. Auch unser Fitnessstudio gibt es so nicht, richtig heisst es «gym», und der Trainingsanzug nennt sich «tracksuit».

Streetworker:

Strassenprostituierte



Achtung: Was bei uns ein Sozialarbeiter ist – ein Streetworker – hat im englischsprachigen Raum eine andere Bedeutung. Damit ist eine Strassenprostituierte gemeint. Überhaupt scheinen sich auf unseren Strassen einige Scheinanglizismen zu tummeln: Das Drive-in-Restaurant zum Beispiel existiert im Englischen nicht – dort heisst es «drive-thru» von «drive through», hindurchfahren. Auch das Wort «trampen» ist ein Scheinanglizismus. Richtigerweise nennt sich die Tätigkeit, per Anhalter durch die Lande zu streifen, «to hitchhike». Der Tramper heisst entsprechend «hitcher». Auch unseren Car gibt es in dieser Form nicht, ein grosser Reisebus nennt sich «coach».

Bodybag:

Leichensack



Ein aktuelles Beispiel für eine Anleihe aus der englischen Sprache ist die Bodybag – fast jeder namhafte Taschenhersteller bietet sie heute an. Bei dieser Tasche handelt es sich um eine Art Rucksack, dessen Tragriemen diagonal über die Brust und den Rücken verläuft. Wer sich ein solches Modell in London oder New York kaufen möchte, sollte den korrekten Begriff kennen, dieser lautet «messenger bag». Damit ist die Kuriertasche gemeint, an die das gute Stück in Form und Beschaffenheit erinnert. Wer sich dennoch nach einer «body bag» erkundigt, kann sicher sein, dass die Verkäuferin entweder die Stirn in Falten legt oder aufgrund der ungewollten Komik lauthals zu lachen beginnt. Denn mit «body bag» ist der Leichensack gemeint. Um auf Nummer sicher zu gehen, bleibt man am besten beim Rucksack. Dieses deutsche Wort gibt es sowohl im Englischen als auch im Französischen – dort heisst er «le rucksac».

Barkeeper:

Barbesitzer



Bei uns ist es üblich, beim Barkeeper einen Drink zu bestellen. In Grossbritannien und den USA ist es der «bartender», der dem Gast den Drink mixt und überreicht. Seinen Ursprung hat der Begriff in den Bars, die schon vor gut 200 Jahren entstanden sind. Das Ausgangswort «bari» bezeichnete im Althochdeutschen einen tragenden Querbalken, woraus sich dann die Bar im Sinne einer aus Holz gebauten Theke ableitete. Selbstverständlich musste jemand die Theke hüten, – «to tend» auf Englisch. Einen «barkeeper» gibt es im Englischen zwar auch, allerdings bezeichnet der Begriff den Wirt, den Besitzer der Bar. Ob Barkeeper oder Bartender: Beide dürften sich ab und zu eines Mixers bedienen, um diverse Zutaten zu mischen, was auf Englisch «to mix» heisst. Doch der Mixer existiert nur in der deutschen Sprache, im Englischen spricht man von einem «blender».

Homeoffice:

Britisches Innenministerium



Auch Homeoffice ist ein Begriff, der mittlerweile in der Schweiz zum normalen Sprachgebrauch gehört, nicht aber in England oder Amerika. Dort sagt niemand «I am doing home office» – ich mache Homeoffice. Es heisst schlicht und einfach «working from home» – von zu Hause aus arbeiten. In Grossbritannien existiert aber ein «Home Office»: So heisst das britische Innenministerium.

Oldtimer:

Alter Mann



Schon seit den 1950er-Jahren ist bei uns von ihm die Rede: dem Oldtimer. Ein in die Jahre gekommenes, gut gepflegtes Automobil, auf das der Besitzer stolz ist. Nicht nur weil es so schön ist, sondern weil das seltene Stück in der Regel auch einen hohen Sammlerwert hat. Im Englischen jedoch haftet dem Wort «old-timer» nichts Schmeichelhaftes an, darum Vorsicht, bevor man es in den Mund nimmt. Die Bezeichnung wird in den USA und in England nämlich ausschliesslich für alte Männer oder eine altmodische Sache gebraucht, im Sinne von: «Das ist aber ein alter Hut.» Ein in die Jahre gekommenes Auto heisst richtig «vintage car», «classic car», «veteran car» oder «antique car».

Smoking:

Rauchen



In den meisten europäischen Sprachen bezeichnet das Wort «Smoking» einen in der Regel schwarzen Abendanzug mit seidenem Revers für kleinere gesellschaftliche Veranstaltungen. Im Englischen ist diese Bedeutung jedoch inexistent, «smoking» heisst dort das Rauchen. Tatsächlich gab es früher in den besseren Kreisen Englands und Nordamerikas noch ein «smoking jacket», das meistens aus dickem Samtstoff bestand und das sich die Männer immer dann überzogen, wenn sie sich bei den Feierlichkeiten ins Raucherzimmer zurückzogen und ihren feinen Zwirn vor Tabakgerüchen schützen wollten. Während das hier unbekannte «smoking jacket» an seinem Ursprungsort nach und nach ausstarb, rettete sich der Smoking in den 1920er-Jahren in abgewandelter Form nach Kontinentaleuropa. Der Abendanzug im amerikanischen Englisch jedoch nennt sich «tuxedo», im britischen Englisch «dinner suit» oder «dinner jacket».

Die Expertin

Melanie Röthlisberger, 33, ist Sprachwissenschaftlerin am Englischen Seminar der Universität Zürich



Frau Röthlisberger, auf welche englischen Wörter können wir verzichten?

Ich würde sagen: auf keine. Denn für viele Wörter, wie zum Beispiel für «Computer», gibt es kein gutes deutsches Wort – das wäre die «elektronische Rechenanlage». Viel zu kompliziert. Oder aber, der Gebrauch des englischen Wortes sagt etwas über die Identität des Sprechers aus: Ein Jugendlicher, der nicht mehr die Anglizismen seiner Clique verwendet, gehört plötzlich nicht mehr dazu. Er kann also nicht darauf verzichten.



Weshalb verwenden wir englische Wörter in unserer Alltagssprache?

Das hat mit dem Sprachkontakt zu tun: Je mehr Englisch ich höre, desto häufiger werde ich es auch mit meiner Sprache mischen. Schweizerdeutsch wird als sehr offen gegenüber Anglizismen bezeichnet – viele Wörter werden sofort integriert, wie zum Beispiel «tschutte» von «to shoot» – ballern, schiessen.



Seit wann ist Englisch bei uns auf dem Vormarsch?

Seit Amerika zu einer technologischen und finanziellen Weltmacht wurde – seit 1945 steigt der Gebrauch von Anglizismen erheblich an. Der Einfluss ist durch die Popularität der amerikanischen Kultur und durch den Status des Englischen als Weltsprache gewachsen.



Welche englischen Wörter sprechen viele Schweizer falsch aus?

Die Sprachwissenschaftler Christa Schneider und David Bichsel von der Universität Bern haben dies anhand von Beispielen im Berndeutschen untersucht. So wird das englische Wort «steak» manchmal als «Stiik» ausgesprochen. Oder Wörter, die im Englischen mit einem «a» ausgesprochen werden, werden im Berndeutschen – und wohl auch in anderen Schweizer Dialekten – mit «ö» ausgesprochen, zum Beispiel «bluffer» wird «Blöffer».

Handy:

Handlich, praktisch



Wer hätte gedacht, dass unser Handy auf Englisch kein Telefon ist? Fragt jemand seine amerikanische Begleitung: «Kannst du mir kurz dein Handy leihen?», wird diese höchstwahrscheinlich verdutzt dreinschauen. Denn das englische Wort «handy» ist ein Adjektiv und bedeutet handlich, praktisch, geschickt oder nützlich – mit einem Smartphone hat es jedoch nichts zu tun. Um Verwirrung zu vermeiden, verlangt man in London besser nach einem «mobile phone» – kurz «mobile» –, in New York nach einem «cellphone» und in der malaiischen Republik Singapur nach einem «handphone».

Messie-Syndrom:

Unordnungssyndrom



Wenn ein Mensch in einer zugemüllten Wohnung lebt, ist oft von einem «Messie» die Rede. Das sogenannte Messie-Syndrom ist seit einigen Jahren als Krankheitsbild weithin anerkannt. Psychologen bezeichnen damit ein zwanghaftes Verhalten, bei dem die Betroffenen übermässig viele Gegenstände in den eigenen vier Wänden ansammeln, verbunden mit der Unfähigkeit, sich von den Sachen zu trennen und die Wohnung aufzuräumen. Der Begriff stammt vom englischen «mess», Unordnung. Doch einen Messie gibt es in der englischen Sprache keinen – dort nennt sich das Phänomen «compulsive hoarding», zwanghaftes Horten.

Shootingstar:

Sternschnuppe



Womit bei uns ein Senkrechtstarter gemeint ist, also jemand, der es rasch an die Spitze geschafft hat, damit wird in Amerika oder in England eine Sternschnuppe benannt – und diese ist bekanntlich nur dann sichtbar, wenn sie gerade am Himmel verglüht. Auch der Begriff «shooting», der bei uns einen Fototermin meint, kann sehr missverständlich sein. Denn in Amerika und England möchte niemand in ein «shooting» – in eine Schiesserei – verwickelt sein. Das Fotografieren eines Models heisst dort «photo shoot». Wenn Models in New York zudem davon berichten, dass sie inzwischen auch in vielen Spots zu sehen seien, dann fragt sich der Amerikaner: Von welchen Pickeln – auf Englisch «spots» – ist hier die Rede? Werbebeiträge am TV heissen «commercials» oder «advertisements».