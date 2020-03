Szenarien der Coronakrise

Komplettabsturz der Konjunktur

Die Pandemie ist nicht nur eine menschliche Tragödie, sie endet auch in einem wirtschaftlichen Desaster: Globale Handelsströme und mit ihnen Lieferketten für Güter aller Art kommen zum Erliegen. Dadurch sinkt auch der Ölpreis weiter. Die Nachfrage nach Rohstoffen – mit der Ausnahme von Gold – bricht ein, bei den arbeitsintensiven Agrargütern entstehen Lieferengpässe.

Die Konjunktur nimmt einen L-förmigen Verlauf an – einem Abfall der Dynamik folgt eine Stagnation auf tiefem Niveau. Unternehmen aller Branchen erleiden Umsatzeinbussen. Niemand will ihnen mehr Geld leihen, und sie gehen reihenweise pleite. Die Arbeitslosenraten steigen markant. Die Löhne schrumpfen und sorgen über einen Zweitrundeneffekt für deutlich fallende Konsumentenpreise. Aus einer Rezession wird eine Wirtschaftskrise mit Deflation.

Politik kommt an ihre Grenzen

Die Regierungen der betroffenen Länder versuchen, den Schaden mit Fiskalmassnahmen einzudämmen. Es wird investiert, in Infrastruktur und in Sozialprogramme. Budgetvorgaben werden in den Wind geschlagen – was zählt, ist, die Deflationsfolgen zu mindern. Sorgen über Staatsdefizite werden auf 2022 vertagt.

Immerhin sinken wegen der Weltwirtschaftskrise die Emissionen, somit kann die EU ihr Budget für Stimulierungsmassnahmen nutzen statt für einen Green Deal. In den USA gewinnen die Demokraten die Wahlen im November, Trump und die Republikaner werden für die Krise im Land verantwortlich gemacht. Länder, deren Staatseinnahmen vom Ölpreis abhängig sind, stehen vor noch grösseren Problemen, als eine blosse Gesundheitskrise sie stellt. Die Erholung des Wirtschaftswachstums in den Schwellenländern ist in weite Ferne gerückt.

Die durch die Pandemie ausgelöste Weltrezession lässt die Profite der Unternehmen einbrechen.

Die Notenbanken müssen tief in den Instrumentenkoffer greifen. Konventionelle Geldpolitik hat endgültig ausgedient. Die Währungshüter der Industrieländer legen eine erneute Runde der quantitativen Geldlockerung auf. Vielerorts wird Notenbankgeld direkt an die Bevölkerung verteilt. Das Helikoptergeld ist da. Die Schweizerische Nationalbank stemmt sich gegen die Frankenaufwertung.

Ausverkauf an den Märkten

Die durch die Pandemie ausgelöste Weltrezession lässt die Profite der Unternehmen einbrechen. David Kostin, Chefstratege US-Aktien bei Goldman Sachs, rechnet für diesen Fall für 2020 mit einem Gewinnrückgang von 13 Prozent im S&P 500. Gleichzeitig führen die Ängste zu einer massiven Bewertungskontraktion: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis fällt auf das Zwischentief von Dezember 2018. Ein noch stärkerer Einbruch wird nur durch die massive Intervention der Notenbanken und die ultraniedrigen Zinsen verhindert. Kombiniert entspricht das einem Indexstand von rund 2140 – ein Minus von rund 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Die Risikoaufschläge an den Kredit- und den Anleihenmärkten schiessen nach oben. Unternehmensanleihen rutschen zuhauf in Ramschterritorium ab. Das macht es kostspieliger, Kredite zu bedienen, selbst wenn die Zinsen noch weiter sinken.