Spaziergang mit einem Abenteurer

Aber nicht jeder kann an den Südpol gehen oder auf den Mount Everest klettern, nur um sein Leben abwechslungsreicher und vielleicht auch ein wenig gefährlicher zu leben.

Das nicht. Aber du kannst quer durch Los Angeles gehen oder von Zürich zu Fuss nach Mailand oder das Hafenbecken von Oslo umrunden – wie wir es gerade tun.

Du bist in Los Angeles von einem Ende der Stadt zum anderen gegangen. Das hat vier Tage gedauert.

Ja, ich wollte den Stadtraum zu Fuss erfassen, weil das in Los Angeles niemand tut. Alle hocken immer nur im Auto.

Dann bist du mal durch die New Yorker Kanalisation gekrochen, was ich nicht unbedingt zur Nachahmung empfehlen würde. Du hast gesagt, jeder sei ein Entdecker. Hast du das in diesem Zusammenhang gemeint?

Ja, klar, weshalb nicht mal etwas völlig Überraschendes tun? Wenn man älter wird, nimmt dieser Drang zweifellos ab, was eigentlich schade ist.

«Kunst sammeln muss eine Sache des Herzens sein, mein Herz ist ein abenteuerliches.»

Du weisst selbst, dass Kinder erziehen ein unglaubliches Abenteuer ist, das viel Kraft kostet.

Das stimmt, das ist eine ganz eigene Expedition.

Du hast mir mal gesagt, im Grunde genommen könne jeder an den Südpol gehen.

Man erreicht den Südpol nicht nur mit den Füssen, sondern vor allem auch mit dem Kopf – er ist eine mentale Herausforderung. Was ich aber meinte, ist: Jeder kann mehr erreichen, als er glaubt. Ich rede nicht unbedingt von beruflichen Karrieren. Ich glaube, dass viele Menschen ihr Potenzial nicht ausschöpfen, viel mehr erfahren, sehen, erleben könnten. Aber sie müssen es wollen, dieses maximale Leben, sie müssen furchtloser werden. Darum geht es mir. Wenn man in Norwegen lebt oder in der Schweiz, neigt man rasch einmal zur Bequemlichkeit. Vieles wird einem einfach gemacht. Ich glaube jedoch fest daran, dass man es sich im Leben freiwillig ein bisschen schwer machen sollte.

Gilt das auch für deinen Kunstgeschmack? Du hast eine tolle Sammlung – auch weil du auch schwierigere Künstlerinnen und Künstler magst, die keine gefälligen Werke produzieren.

Die Kunst zu kaufen, die mir auf den ersten Blick gefällt, das wäre mir zu einfach und eine schlechte Grundlage für eine Sammlung.

Weshalb?

Kunstwerke, die ästhetisch offensichtlich rasch ansprechen, langweilen mich schnell.

Was genau suchst du denn in einem Werk?

Ich stelle mir stets die Frage: Interessiert mich, was ich sehe? Fordert es mich heraus? Bringt es mein Denken weiter?

Vielleicht müsste man sich diese Fragen häufiger stellen, auch wenn es um Bekanntschaften geht oder darum, ob man jetzt noch diesen oder jenen Anlass besuchen soll. Es gibt diese Goethe-Biografie von Rüdiger Safranski; darin beschreibt der Autor Goethe als genau den Typ Mensch, der sich immer wieder diese Fragen gestellt hat. Und gerade deshalb aus seinem Leben ein Kunstwerk hat schaffen können. Aber konkret: Du sammelst Klara Lidén, eine schwedische Künstlerin – sind ihre Werke exemplarisch für das, was dir bei Kunst wichtig ist?

Ja, sie ist ein gutes Beispiel für Kunst, die man sich auch ein wenig erarbeiten muss. Erst einmal ist man etwas ratlos vor den zerbeulten Mülleimern, den Objekten, die wie Schrott aussehen, den seltsamen Videos, in denen Lidén durch den Stadtraum geht. Da ich mich selbst gerne an sogenannten Nichtorten in Städten rumtreibe, gefiel mir zunächst ihr Interesse an Tunnels, Brücken und Gebäuden. Dann vertiefte ich mich in ihre Arbeiten und merkte, dass Lidén mich immer stärker in ihre Welt hineinziehen kann.

«Mich interessieren grosse Ideen und grosse Gefühle.»

Dein Buch «Grosse Kunst für kleines Geld» ist aus meiner Sicht auch ein Buch mit Regeln, die sich allgemein auf das Leben übertragen lassen, selbst wenn man nicht Kunst sammelt.

Wie meinst du das?

Du beschreibst das Sammeln als einen Prozess, bei dem man immer wieder an seine Grenzen gehen muss, die ästhetischen und finanziellen: Man müsse wissen, wann man schnell entscheiden soll und wann man sich Zeit lassen kann. Man müsse besessen sein, schreibst du, einen starken Willen haben, manchmal auch etwas verrückt sein, nicht allzu sehr auf andere schauen, um eine Sammlung aufzubauen, die interessant ist und doch persönlich bleibt. Das hört sich an wie eine Anleitung zum Leben. Ich bin immer für Leidenschaft und Risiko. Du bist ein Romantiker.

Zweifellos. Mich interessieren grosse Ideen und grosse Gefühle. Kunst sammeln muss eine Sache des Herzens sein, mein Herz ist ein abenteuerliches. Ebenso denke ich über Künstlerinnen und Künstler, sie gehen voll auf Risiko. So halb kann niemand Künstler sein.

Wir haben über Stille gesprochen. Damit meinst du vor allem die Fähigkeit, sich abzugrenzen vom Lärm der Welt. Die Kunstwelt ist ein lauter Ort, bevölkert von Leuten, die gerne Lärm machen im eigenen Interesse. Wie bleibst du in diesem Rummel ruhig und findest deinen eigenen Weg?

Das ist schwer, weil man ja mit Leuten reden muss, wenn man Kunst sammelt. Man kann sich da nicht abschotten. Manchmal macht man auch einen Fehler, aber schräge Werke gehören in jede gute Sammlung.

Wenn du heute eine Sammlung beginnen würdest, wie würdest du vorgehen?

Ich würde die Arbeiten möglichst vieler junger Künstlerinnen und Künstler sehen wollen, am besten gleich, wenn diese von der Kunstschule kommen. Es ist interessant, wenn man eine Karriere von Anfang an verfolgen kann. Gleichzeitig muss man aber auch wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, einen Künstler nicht mehr zu sammeln, weil die Qualität seiner Werke nachlässt oder diese zu teuer geworden sind.

«Ich habe den Südpol nicht nur erreicht, weil ich fit bin, sondern auch, weil ich immer gut vorbereitet bin.»

Was war das erste Bild, das du gekauft hast?

Es war die Lithografie eines norwegischen Künstlers, natürlich beeinflusst von Edvard Munch. Sie zeigt eine dunkelhaarige Frau, vor ihr schmachten drei Männer.

Was haben Kunstsammeln und Polarexpeditionen gemeinsam?

Die Frage stellst du nur, weil sie sich aus meiner Biografie ergibt. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit: Du musst bei beidem sehr gut vorbereitet sein. Wenn du Kunst sammelst, musst du den Markt kennen, mit vielen Künstlerinnen und Galeristen reden. Ich habe den Südpol nicht nur erreicht, weil ich fit bin, sondern auch, weil ich immer gut vorbereitet bin.

Das klingt jetzt zu einfach.

Okay, ich sage dir, was mir wirklich geholfen hat: Ich habe ein Leben lang vor allem Porridge gegessen. Porridge mit Blaubeeren, Porridge mit Apfelmus, egal womit – Hauptsache Porridge.

Das dreistündige Gespräch wurde im Gehen geführt und aufgezeichnet, anschliessend aus dem Englischen übersetzt, gekürzt und redigiert.Literatur: «Gehen. Weiter gehen», «Stille» und soeben «Grosse Kunst für kleines Geld. Eine Anleitung» sind im Insel-Verlag erschienen.