Sind Kinder in Multikulti-Klassen benachteiligt?

Gleichzeitig hat auch manches Schweizer Kind nur ein rudimentäres Leseverständnis, weil es daheim kaum mit geschriebener Sprache in Berührung kommt. Nein, die Trennlinie verläuft nicht zwischen Schweizern und Migranten – sondern zwischen Kindern aus Akademikerfamilien und solchen aus bildungsfernen Schichten.

Das Problem ist erkannt. Der Bildungssoziologe Rolf Becker von der Universität Bern sagt: «Der Erfolg im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt hängt nicht vom Migrationshintergrund per se ab, sondern vom Bildungsniveau, von den Sprachfertigkeiten, dem sozialen Netzwerk mit einheimischen Bekannten und den sozioökonomischen Ressourcen. Dabei sind Familien und Personen mit Migrationserfahrung oftmals im Nachteil.»

Gut ausgebildete Eltern sind kaum bereit, einen Schritt zurück zu machen.

Fakt ist aber auch: Sind in einer Klasse viele Kinder aus sozial schwächeren Familien, dann wirkt sich das auf den gesamten Unterricht aus. Mai Ling Parente sagt: «Ich muss mehr erklären, bevor wir mit den eigentlichen Aufgaben beginnen können.» So komme sie weniger schnell voran. Da stellt sich natürlich die Frage: Haben Schweizer Mittelstandskinder, die eine solche Klasse besuchen, einen Nachteil? Immerhin lernen sie in der gleichen Zeit weniger als Gspänli in einer Schule für Privilegiertere.

«Nein», behauptet Rolf Becker. «Die Migrantenkinder profitieren von den Einheimischen, aber die Leistungen der Einheimischen leiden nicht zwingend unter den Migranten.» Dies belegen mehrere Studien: Schweizer schneiden in heterogenen Klassen etwa gleich gut ab wie in homogenen.

Aber gleichzeitig zeigt die Forschung – und das dürfte für viele Eltern wichtiger sein –, dass die Kinder in dieser Situation nicht ihr maximales Potenzial entfalten können. Denn so wie Migrantenkinder von den stärkeren Schweizer Kindern lernen, so können Schweizer Kinder ihre Leistungen verbessern, wenn sie mit vielen besonders starken Schülerinnen und Schülern zusammen sind.