Sechs Städtetrips für den Winter

Wer am Ende des Winters einen stressfreien Städtetrip sucht, findet hier also eine angenehme Lösung. Keine «oh-je-all-die-Sehenswürdigkeiten-können-wir-niemals-schaffen»-Unruhe. Keine Zeitverschwendung durch U-Bahn-Fahrten. Kein Spazierfrust entlang autoverstopfter Boulevards. Stattdessen Sehenswertes auf kleinstem Raum – in einem Land, das mit seinen 316 Quadratkilometern ziemlich gut in die Fläche Münchens passen würde und sich schon mit einem einzigen Tagesausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln überblicken lässt.

Vor allem aber hat Valletta diese Farbe, die am Winterende glücklich machen kann, wenn sich die Augen zuhause an Matschgrau, Wolkengrau und bestenfalls Schneegrau müdegesehen haben. Ein goldener Sandton ist das, warm und so natürlich, als wären die Häuser, Festungen und Kirchen irgendwann von selbst aus der Erde gewachsen, als logische Fortsetzung Maltas nach oben. Ja, Valletta bröselt an vielen Stellen und wird von Skandalen erschüttert, aber erstrahlt auch neu. So ist nach Entwürfen von Renzo Piano das Haupttor zur Stadt, das «Putirjal», in eben diesem besonderen Kalkstein neugestaltet worden – mit dem Parlamentsgebäude, breiten Freitreppen und einem Freilufttheater dort, wo bis zur deutschen Bombardierung 1942 das Opernhaus stand. Das Jahr als europäische Kulturhauptstadt 2018 hat das Kunstmuseum Muza hinterlassen.

Atemberaubende Küstenlage: Alles läuft auf das Meer hinaus in Valletta. Foto: Reuben Farrugia (Unsplash)

Auf der Höhe Tunesiens gelegen, ist Malta mit 300 Sonnentagen Ganzjahresreiseziel. Doch nicht immer ist auf das Wetter Verlass – und so geht einer der wichtigsten Feiertage auf einen Sturm zurück, welcher der Legende nach im Jahr 60 n. Chr. den Heiligen Paulus auf dem Weg von Jerusalem nach Rom stranden liess. Heutzutage feiern die Malteser diesen Beginn ihrer Christianisierung am 10. Februar als «St. Paul's Shipwreck». Valletta mit seiner gleichnamigen Kirche aus dem 16. Jahrhundert ist dabei ein Mittelpunkt, von dort aus wird eine Statue von Blaskapellen begleitet durch die Strassen getragen, am Hafen abends ein grosses Feuerwerk gezündet.

Ganz zu Ende des Winters, am 31. März, steht noch ein Datum im Partykalender dick unterstrichen: «Freedom Day». An diesem Tag verliessen 1979, 15 Jahre nach der eigentlichen Unabhängigkeit, die letzten britischen Truppen Malta. Gefeiert wird das unter anderem mit einer grossen Regatta im Grand Harbour. Und wer die wechselvolle Geschichte des Archipels seit der Jungsteinzeit besser verstehen möchte, besucht das archäologische Nationalmuseum oder das Kriegsmuseum in der Johanniterfestung St. Elmo.

Irene Helmes

***

Leipzig



Überzeugt auch im Winter: Die Stadt Leipzig überrascht mit herzigen Passagen und Innenhöfen. Foto: Getty Images

Natürlich kann es grau sein in Leipzig, nass und ungemütlich. Wie sie halt sind, die Winter in der Stadt. Der Wind pfeift, am Strassenrand schmilzt ein letzter Rest Schneematsch, die Jacke ist immer zu dünn und der hochgezogene Schal macht es auch nicht besser. Bleibt nur der Rückzug unter schützende Dächer – und das führt direkt zur Antwort auf die Frage, warum eine Reise nach Leipzig auch im Winter lohnt: Selten sind die Rückzugsmöglichkeiten einer Stadt so sehenswert.