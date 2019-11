«Schwule Albaner haben oft Frau und Kinder»

Meine Frau weiss mittlerweile, dass ich auf Männer stehe, meinen Freund habe ich ihr aber nicht vorgestellt. Für mich war dieser Prozess enorm schwierig. Ich fühlte mich scheisse. In mir tobte ein Konflikt, da ich plötzlich nicht mehr wusste, was richtig und falsch ist: das, was dir deine Familie ein Leben lang erzählt hat, oder das, was du tief in dir spürst.

Balkan-Hits bis in die frühen Morgenstunden: Tanzboden des Heavens. Foto: zVg

Mit meinen Kindern spreche ich darüber, dass es Männer gibt, die andere Männer lieben. Und dass das okay ist so. Ich möchte nicht, dass sie mit denselben konservativen Wertvorstellungen aufwachsen wie meine Generation. Dass ich selber einer dieser Männer bin, werde ich ihnen aber erst sagen, wenn sie in die Oberstufe kommen. Ich muss sie jetzt noch nicht mit solchen Sachen belasten.

CounTessa, 31, Resident-DJane im Heaven



Meine Familie stammt ursprünglich aus Kroatien. Sie weiss nicht, dass ich lesbisch bin. Dieses Geheimnis hindert mich und meine Freundin daran, in unserer Beziehung weiterzukommen. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir gerne zusammenziehen würden. Dazu müssten wir aber erst unseren Eltern Bescheid sagen, was zumindest für mich unvorstellbar ist. Für meine Eltern würde wohl eine Welt zusammenbrechen.

«Ich spiele immer wieder gerne an der Balkan Gay Nigh»: Resident DJane der Balkan Gay Night CounTessa. Foto: zVg

Auch rechtlich stehen wir vor grossen Herausforderungen. Meine Freundin kommt aus Uganda, und wir hätten gerne Kinder, die uns von der Hautfarbe her ähneln, damit sie sich mit beiden Eltern identifizieren können. Eine Option dafür wäre das sogenannte Ropa-Verfahren, bei dem die befruchtete Eizelle einer Partnerin in die Gebärmutter der anderen eingepflanzt wird. Das Verfahren ermöglicht eine gemeinsame Mutterschaft. In Österreich, wo wir leben, ist dieses Verfahren jedoch verboten.

Ich spiele immer wieder gerne an der Balkan Gay Night, die für die Schweiz ja, glaub ich, doch sehr einzigartig ist. Viele der Besucher hier sind ungeoutet. Für sie ist das ein spezieller Ort, an dem sie ihre Kultur für einmal mit ihrer Sexualität in Einklang bringen können. Obwohl hier Serben, Kroaten, Albaner und Schweizer aufeinandertreffen, ist die Stimmung sehr friedlich, nationale Konflikte spielen keine Rolle.