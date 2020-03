Kleiner Kerl, grosser Lärm

Warum wandern Frösche?

Aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste ist die Fortpflanzung. Im Frühjahr wandern die erwachsenen Tiere vom Überwinterungsort im Wald zum Laichgewässer – und wieder zurück. Im Sommer und im Herbst wandern die Jungtiere von den Laichgewässern weg. Manche Frösche wandern auch, um neue Lebensräume zu finden.

Wie weit können Frösche wandern?

Grasfrösche und Erdkröten machen regelmässig die längsten Strecken. Sie legen häufig zwei bis drei Kilometer zurück. Wasserfrösche bleiben auch im Winter eher in der Nähe ihres Laichgewässers. Doch auch unter ihnen gibt es Ausnahmen. Von einem Wasserfrosch ist bekannt, dass er 15 Kilometer weit wanderte.

Sollen Autofahrer versuchen, einen Frosch, der auf der Strasse sitzt, zwischen die Räder zu nehmen, um ihn nicht zu überfahren?

Auf keinen Fall. Unter dem fahrenden Auto wird ein Unterdruck erzeugt, der für Amphibien tödlich ist. Und zwar ab 20 Kilometern pro Stunde. Zudem ducken sich nicht alle Arten bei Gefahr. Grasfrösche springen manchmal auf, wenn sie erschrecken – und schlagen dann den Kopf am Auto an. Abbremsen und ausweichen ist also immer die bessere Variante.

Warum quaken Frösche?

Vor allem, um eine Partnerin anzulocken. Gleichzeitig verteidigen sie damit auch ihren Platz im Laichgewässer. Und dann gibt es noch den sogenannten Abwehrlaut. Wenn ein anderes Tier auf ein Männchen sitzt, sagt es: Halt, stopp, Irrtum, ich bin ein Männchen. Bei Erdkröten kann dieser Laut gut mit einer leichten Berührung des Rückens ausgelöst werden.

Quaken Männchen und Weibchen gleichermassen?

Nein, es quaken nur die Männchen. Einzig bei der Geburtshelferkröte ruft auch das Weibchen.

Ist das Quaken anstrengend?

Sehr. Deshalb rufen nur jene Männchen, die sich in einer guten Kondition befinden. An der Lautstärke erkennen die Weibchen, wie fit der Rufer ist.

Was ist die sogenannte Schallblase?

Ein Luftsack, mit dessen Hilfe Frösche Töne erzeugen. Sie pressen die Luft in die Schallblase und schicken sie dann über die Stimmbänder hin und her. Es gibt verschiedene Modelle. Grasfrösche haben zwei innere Schallblasen, die kaum sichtbar sind, bei Wasserfröschen ist diese paarige Schallblase aussen, Kreuzkröten oder auch Laubfrösche dagegen besitzen eine sogenannt kehlständige Schallblase.

Je grösser sie sind, desto lauter ist der Ruf: Die paarigen, weisslichen Schallblasen des Teichfroschs dienen ihm beim Quaken als Resonanzverstärker. Foto: Imago Images

Wie spielt sich das Paarungsverhalten unter Fröschen ab?

Das ist je nach Art unterschiedlich. Allen gemeinsam ist, dass die Befruchtung der Eier ausserhalb des Körpers stattfindet. Deshalb versuchen die Männchen, sich ein Weibchen zu schnappen und sich auf ihren Rücken zu setzen. Dann gibt das Weibchen die Eier ins Gewässer ab, das Männchen die Spermien. Als Erste im Jahr paaren sich die Grasfrösche. Sie sind Explosivlaicher. Die Männchen produzieren so viele Spermien, dass ein einzelner Laichballen von mehreren Männchen befruchtet werden kann.

Gibt es in der Schweiz Frösche, die sich auf aussergewöhnliche Weise fortpflanzen?

Die Geburtshelferkröte. Sie paart sich an Land. Das Weibchen packt die Eier in eine lange Hülle, das Männchen wickelt sich diese Laichschnur um die Hinterbeine und trägt sie etwa drei Wochen lang mit sich herum. Wobei es viel Zeit in Verstecken verbringt, wo die Feuchtigkeit und die Temperatur für die Entwicklung der Larven stimmt. Wenn diese reif zum Schlüpfen sind, sucht das Männchen ein Laichgewässer auf und tunkt sein Hinterteil hinein.

Ein Erdkrötenmännchen umklammert mit seinen Vorderbeinen ein Weibchen und lässt sich zum Laichgewässer tragen. Dort findet die äussere Befruchtung der abgelegten Eier statt. Foto: Thomas Marent

In welchem Alter sind Frösche geschlechtsreif?

In der Regel mit etwa 3 Jahren. Tiere, die in höheren Lagen leben, entwickeln sich langsamer als solche im Flachland. Das gilt auch fürs Lebensalter. Die meisten Arten können 10 bis 12 Jahre alt werden, Erdkröten, die im Gebirge leben, bis zu 25 Jahre. Allerdings sterben die meisten Frösche viel jünger.

Warum legen manche Arten ihre Eier auch in kleine Gewässer, die auszutrocknen drohen?

In kleinen, temporären Gewässern hat es weniger Feinde – wie beispielsweise Fische – als in Tümpeln und Teichen, die nie austrocknen. Die Frösche riechen, ob es Fische in einem Gewässer hat. Unken legen ihre Eipakete in verschiedenen, manchmal auch sehr kleinen Gewässern ab. Damit verhindern sie auch, dass alle ihre Jungen sterben, falls die Tümpel austrocknen.