«Jede hat das Recht, mit Sex Geld zu verdienen»

Wenn die bestehenden Gesetze nicht das Problem sind, was dann?

Die Polizeiarbeit geht in die falsche Richtung. Natürlich gibt es Frauen, die diese Arbeit machen, obwohl sie es nicht wollen. Angesichts der Möglichkeiten, die sie haben – vielleicht bei einem Mann zu bleiben, der sie schlägt, oder in einem Land, wo Krieg herrscht – entscheiden sie sich dafür. Wenn man diesen Menschen helfen will, muss man die Arbeitsbedingungen verbessern, faire Prostitution unterstützen und Beratungseinrichtungen und Aussteigerprogramme fördern, die diesen Namen verdienen.

Warum erreichen Sie damit Frauen wie Alice Schwarzer nicht?

Das frage ich mich auch. Ich versuche, schon so lange zu erklären, dass ich kein Interesse daran habe, dass Frauen ausgebeutet werden. Schlechter Sex zu Dumpingpreisen nutzt mir als Unternehmerin nichts. Es verdirbt die Preise, die Kunden und mein Image.

Wären Sie gern reiche Unternehmerin?

Nein. Warum nicht? Wenn man wirklich reich sein will, darf einen nichts ausser Geld interessieren. Ich interessiere mich einfach für zu viele Dinge. Ich möchte behalten, was ich habe. Ich kann jeden Tag so viel essen, wie ich möchte, ich kann – meistens – meine Miete pünktlich zahlen und habe Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen. Im globalen Massstab bin ich reich.

Sie sprechen sehr routiniert über Ihren Beruf. Wollten Sie denn jemals etwas anderes werden?

Ich wollte immer Schriftstellerin werden und habe geschrieben. Zwar bin ich zur Prostitution gekommen, weil ich das den besten Nebenjob im Studium fand. Aber ich bin auch Prostituierte, weil ich darüber schreiben kann. Als Kind habe ich mich als Schriftstellerin nicht als das gesehen, was Schriftsteller tun: am Schreibtisch sitzen. Ich wollte die Abenteuer erleben, die ich beschreibe. Ich schreibe also nicht autofiktional, sondern ich lebe autofiktional.