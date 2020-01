Herrn Suters Gespür für Schnee

Die Winter sind schneeärmer

Vor 73 Jahren war die Gründungsversammlung des Meteorologischen Vereins Innerschwyz, der die Trophäe vergibt, und dass Peter Suter damals nicht dabei war, liegt nur daran, dass er 1947 im Welschland in der Rekrutenschule steckte. Die traditionellen Methoden der Wettervorhersage im Bezirk Schwyz durch Naturbeobachtung zu bewahren, ist der Vereinszweck. Und eben: Festhalten, wer die beste Halbjahresprognose abgegeben hat, die traditionellerweise mit viel Humor vor Publikum vorgetragen wird. Auch wenn es bis heute nur männliche Wetterschmöcker gibt: «Es war meine Mutter, die jedes Näbeli kannte», sagt Suter. Bei ihr, Kathrina Suter-Schelbert, hat er gelernt, die Zeichen der Natur zu deuten, die Winde, die Wolken, den Klang des Wassers, das Verhalten der Tiere und den Wuchs der Pflanzen. «Wenn die Bäche zum Beispiel nach einem Gewitter zu schnell wieder versiegten, dann mussten wir gar nicht mähen gehen. Mutter wusste, morgen regnet es wieder.» Für die Bauernfamilie war es essenziell, das Wetter richtig einzuschätzen, und wer sich diesbezüglich besonders hervortat, wurde um Rat gefragt. «Einen gab es», erzählt Peter Suter, «der zog jeweils bei seinem Haus für alle sichtbar die Fahne hoch, wenn drei schöne Tage kamen, also gutes Heuwetter.» Weil der Vater Älpler war in den hintersten Stoosalpen, musste Peter als jüngster Sohn schon mit sieben das Vieh hüten. «Dabei hat man dann jedem Chäferli nachgeschaut, den Wind im Gras beobachtet – ob er obsi oder nidsi bläst – und gelauscht, ob die Vögel beim Aufsteigen oder beim Absteigen pfeifen.» Denn auch das sind Wetterzeichen.

Suters Regeln



Wenn im Herbst im Wald ein leises Knacken aus dem Holz zu hören ist, wird es kälter, und es wird schneien.



Wenn im Winter bei minus 10 Grad plötzlich im Bach Wasser über das Eis läuft, drückt ein Tief auf den unterirdischen See.



Bekommen 10- bis 20-jährige Tannen krumme Dolden (Wipfelspitzen), kommt Regen oder Gewitter.



Wenn rechts neben der Sonne bei leichter Bewölkung viele verschiedene Farben zu sehen sind, ist in zwei Tagen ein Wetterumsturz zu erwarten.



Kriechen die Weinbergschnecken auf Sträucher oder Bäume, kommt Regen.



Wenn die Schwalben tief fliegen, kommt kein schönes Wetter.



Abendröte bei Westwind bedeutet, dass ein schöner Tag folgt.



Vor einem Sturm herrscht bei tiefblauem Himmel, bei Windstille und guter Sicht eine unheimliche Ruhe.

Für die längerfristigen Prognosen benutzt Peter Suter seine Notizen und forscht nach Mustern, versucht, Regelmässigkeiten zu erkennen. Manchmal wiederhole sich nach dreissig Jahren ein Wetter ganz genau. Aber es gibt auch Veränderungen. Der Wetterschmöcker kann bestätigen, dass die Winter schneeärmer geworden sind. Früher wurde bei den Prognosen jeweils noch die Schneehöhe angegeben, heute lohne sich das gar nicht mehr. Was ihn als Bauernsohn freut: Es gewittert seltener. In seiner Kindheit seien im Hochsommer mindestens zweimal die Bergspitzen vom Hagel weiss gewesen. Wetterextreme habe es aber schon immer gegeben: «Vor vierhundert Jahren machten sie in Grindelwald ja sogar Prozessionen, damit der Gletscher zurückgeht.»

«Wienes Glöggli» klingen sie

Peter Suter, er hat wegen seines ehemaligen Berufs den Zunamen Sandstrahler, nimmt das Wetterschmöcken ernst. Damit hat er einst eine Krise im Verein ausgelöst. 2004 wurde er nach zehn Jahren als Präsident abgesetzt, weil er streng war und weniger von jenen medienwirksamen, eher folkloristischen Prophezeiungen wollte, wie sie der bekannteste Wetterprophet Martin Horat pflegt. Dieser steckt auch mal eine Faust voller Schnee in den Mund und behauptet, es schmecke je nach Wetterlage unterschiedlich. «Den Schnee essen, das ist nicht ernsthaft», sagt Suter. Man hat sich im Verein aber inzwischen zusammengerauft und trifft sich auch ab und zu ausserhalb der Versammlungen.

Bläst der Wind obsi oder nidsi im Gras? Wetterschmöcker Peter Suter im Muotatal. Foto: Herbert Zimmermann

Neben Suters Haus hängen an der Teppichklopfstange mit Draht befestigt sieben Steine, gross wie Brotlaibe – Klangsteine. Er hat sie in einem Bach gesucht, im Rucksack nach und nach ins Tal getragen. «Wienes Glöggli» klingen sie, findet er, sanft mit einem Eisenhaken daran klopfend. Der Wetterfrosch ist musika-lisch und geniesst jeweils den Siegertanz bei den Vereinsversammlungen besonders, genauso wie die regelmässigen Senioren-Tanznachmittage im Dorf, «usinnig gmüetli» sei das immer, alle sind per Du. Besonders Ländler oder Walzer liegen ihm, «aber nicht nur von einer Ecke in die andere schieben, da kann man ja geradeso gut im Land herumlaufen», meint er mit einem Augenzwinkern. Der gross gewachsene Senior mit den hellblauen Augen ist meist Hahn im Korb. Seine Frau Elisa, 91, lässt ihn jeweils ziehen, tanzen ist nicht ihr Hobby, sie habe es eher mit dem Garten, den sieben längst erwachsenen Kindern und den Enkeln.

Der Nachwuchs liegt auch Peter Suter am Herzen. Er besucht Schulen und bringt den Kindern die traditionellen Methoden der Naturbeobachtung näher. Seine eigenen Söhne und Töchter wüssten zwar viel, sagt er, haben sich aber noch nicht darum beworben, dereinst seine Nachfolge anzutreten. Wetterschmöcker ist man, einmal gewählt, sowieso bis ans Lebensende.

Aufs Wetter setzen

Luzern hat die Kapellbrücke, Zermatt das Matterhorn – und das Muotatal hat das Wetter. Die Muotathaler Wetterschmöcker sind mit ihrer urchigen Art in den letzten Jahren zu Botschaftern für ihre Heimat geworden, einzelne von ihnen warben auch schon international für Fondue oder Schuhe.



Nun will die Tourismusregion Stoos-Muotatal auf das Thema Wetter setzen. An drei Orten sollen Aussichtsplattformen entstehen, im Dorf Muotathal ist ein Wetter-Erlebniszentrum geplant, und es ist vorgesehen, in der Region das dichteste meteorologische Messnetz der Schweiz zu installieren. Ziel ist es, das Thema Wetter wissenschaftlich und volkstümlich zu inszenieren und so das Tal bekannter zu machen.



Insgesamt sind Investitionen in der Höhe von neun Millionen Franken vorgesehen. Der Wettererlebnispark soll im Jahr 2022 eröffnet werden.

Thermo- und Barometer oder gar Wetter-Apps sind für Peter Suter nebensächlich, und den Wetterbericht im Fernsehen schaut er nur an, um ihn abzugleichen mit den Zeichen, die er selber gesehen hat. Dafür hängt an der Tür zur Werkstatt einer jener gemalten Esel, deren Schwanz aus Schnur als Wetterzeiger dient: Ist er nass, regnet es, ist er gefroren, ist es kalt. «Ja, der zeigt schon eine sichere Prognose», sagt Suter und lacht herzlich. Ganz klar, auch dieser ernsthafte Wetterschmöcker hat Humor.