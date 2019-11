Ein Ort, der nicht nötig sein dürfte

Marion zum Beispiel. Ihr Vater ständig betrunken, die Mutter überfordert, muss die 14-Jährige nach der Trennung der Eltern ein Jahr lang im Kellerabteil schlafen, bis ihr die Mutter vorübergehend eine eigene Wohnung finanziert. Marion lernt kurz darauf ihren ersten Freund kennen. Doch was auf den ersten Blick nach grosser Liebe aussieht, entpuppt sich als Albtraum. Ihr Freund, ein Fussball-Hooligan, misshandelt und schlägt sie.

Marion schweigt, auch als eines Tages die Polizei vor der Tür steht, weil sich Nachbarn über den Lärm beklagen. Ihre Mutter ist ihr keine Hilfe und kann ihr auch bald die Miete nicht mehr bezahlen. Marion bittet das Sozialamt um Hilfe. Dort fällt der Mitarbeiterin das blaue Auge der jungen Frau auf. Sie rät Marion, sich beim Mädchenhaus zu melden.

«Das Mädchenhaus ist eine Einrichtung, die nicht nötig sein dürfte und es dennoch ist.»Jacqueline Fehr, Zürcher Regierungsrätin

Die Adresse ist geheim. Wer das Mädchenhaus aufsuchen will, meldet sich telefonisch oder schriftlich und trifft sich mit einer Betreuerin an einem vereinbarten Ort. In der Wohngemeinschaft haben sieben Bewohnerinnen Platz. Die jungen Frauen im Alter von 14 bis 20 Jahren dürften maximal drei Monate bleiben. Sie haben ihr Zimmer, teilen sich die Hausarbeit und essen abends zusammen.

Nach Möglichkeit gehen die jungen Frauen weiterhin zur Schule oder ihrer Arbeit nach. Die professionellen Betreuerinnen kümmern sich um sie, hören ihnen zu, beraten sie und vermitteln Fachpersonen oder klären ihre rechtliche Situation ab. Sie begleiten sie zu Gesprächen mit Behörden und Eltern.

Von Studentinnen gegründet

1994 von zwei Studentinnen für Soziale Arbeit ins Leben gerufen, hat das Mädchenhaus mittlerweile 1200 junge Frauen aufgenommen und begleitet. Im Durchschnitt bleiben sie 39 Tage. Finanziert wird das als Verein geführte und bis heute einzige Mädchenhaus der Schweiz von Bund, Kanton und durch Spenden.