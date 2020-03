Die Psychologie sagt, dass sich Menschen immer vergleichen. Der Millionär vergleicht sich mit dem Milliardär und sagt: Ich hätte auch gerne mehr.

Vielleicht müssen wir ein bisschen in Antidepressiva für Milliardäre investieren, wenn die ärmer werden. Im Ernst: Hier geht es um eine sehr kleine Gruppe von Leuten. Die Wirtschaft funktioniert auch ohne Milliardäre.

«Seit den Achtzigerjahren erhöht sich die Ungleichheit wieder.»

Aber 90 Prozent Steuern: Da nimmt der Staat dem Bürger fast alles.

Schauen wir mal in die Geschichte. Von 1932 bis 1980 lag der Spitzensteuersatz für Einkommen in den USA im Durchschnitt bei 81 Prozent und für Erbschaften bei 75 Prozent. Hat das den Kapitalismus in den USA zerstört? Offensichtlich nicht, sogar im Gegenteil: Das Wachstum war höher als nach 1980. Wenn Sie 90 Prozent Steuern in die Debatte einbringen, hören manche Leute nicht mehr zu und sagen: Das ist wie in der Sowjetunion. Was soll ich da machen? Ich gebe mein Bestes, um historische Belege vorzubringen. Aber wenn Leute keine Bücher lesen wollen…

Vielleicht ist Ihr neues Buch zu lang. Die deutsche Fassung hat rund 1300 Seiten, das sind noch mal Hunderte Seiten mehr als Ihr «Kapital im 21. Jahrhundert». Warum bloss?

Ich schreibe auch kurze Gastbeiträge in Le Monde, jeden Monat, 5000 Zeichen, das ist sehr kurz. Lange Bücher sind notwendig, um schwierige und herausfordernde Probleme zu beschreiben.

Auf Ihrer Webseite haben Sie noch zusätzliche Infografiken veröffentlicht, die selbst im 1300-Seiten-Buch nicht untergekommen sind. Hätten Sie gerne noch mehr geschrieben?

In dem Buch analysiere ich Ungleichheitsregime, also Institutionen und juristische Regeln, die Ungleichheit rechtfertigen, in Europa, Indien, Brasilien, China, Südafrika, beginnend mit der Zeit der Kolonisierung, also vom 16. Jahrhundert an bis heute. Das war ein recht grosses Projekt, das erfordert Platz. Man braucht ein bisschen Zeit als Leser, aber wir haben ja keine Eile.

Die Welt war früher viel ungleicher als heute, zeigt Ihre Rückschau. Warum dann der ganze politische Vorstoss?

Die Ungleichheit in Europa ist viel niedriger als vor hundert Jahren, das stimmt. Das ist ein Grund für Optimismus. Vor 100 Jahren konnte ich als Eigentümer einer Wohnung den Mieter einfach rauswerfen oder die Miete verzehnfachen. Oder Arbeiter im Handumdrehen kündigen. Das ist jetzt völlig anders, in diese Richtung müssen wir weitergehen. Es gibt aber ein Risiko.