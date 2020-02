Die Metropolen brauchen neue Aufgaben

Kaum diskutiert wird, was wir angesichts der grossen technologischen und sozialen Umbrüche überhaupt noch im Stadtzentrum tun werden: In einer Welt, in der Netflix das Kino ablöst und Onlineshopping den Einkaufsbummel, in der die Robotisierung die Fabrikarbeiterinnen ebenso arbeitslos macht wie Steuerfachgehilfen und andere Büroturminsassen – in so einer Welt stellt sich die Frage, aus welchem Grund man überhaupt noch ins Stadtzentrum gehen sollte. Was heisst «soziales Leben» in der Stadt heute noch? Diese Frage wird wenig diskutiert. Stadtplaner beschäftigen sich lieber mit der Trennung von Verkehr und Wohnen (Rosengarten Zürich), ökologischen Bauten und Datenmanagement.

Die datengerechte Stadt als Ideal

Um Letzteres geht es hauptsächlich in den Stadtvisionen der Privatkonzerne: Das Ideal des 20. Jahrhunderts war die autogerechte Stadt, das Ideal des 21. Jahrhunderts ist die datengerechte Stadt: Wie bis in die Achtzigerjahre alles um die Bedürfnisse des Autos herumgebaut wurde, wird jetzt alles um Datenströme gebaut, von denen vor allem private Konzerne (Google, Facebook, Amazon) oder autoritäre Regimes (China) profitieren. All das findet im Kostüm des Idylls statt. Mitten in der aktuellen Stadt greift ein heiteres Neobiedermeiertum um sich. In der europäischen und nordamerikanischen Stadt von heute sieht es aus wie auf dem Dorf. Cafés, die von bärtigen Männern in Flanellhemden geführt werden, sind mit rohem Holz verkleidet, als wäre man hier nicht von Grossstadt und Google umgeben, sondern von einem Wald voller Grizzlybären.

Die wirtschaftliche und die soziale Entwicklung der Stadtzentren weisen sämtliche negativen Merkmale auf, die gewöhnlich Dörfern zugeschrieben werden: allgemeine Verlangsamung, eine homogene demografische Struktur, kaum Migranten und Diversität, latente Fremdenfeindlichkeit (Flüchtlinge werden immer in die Vororte verräumt). Alles in den Städten wird kleiner und ländlicher. Dagegen entstehen die grossen Bauten der Digitalmoderne auf dem Land: Dort liegen gigantische Vertriebs- und Logistikzentren sowie Serverfarmen wie umgestürzte Hochhäuser in der Landschaft. Könnte es sein, dass das Moderne, Neue, Unbekannte die Stadt verlassen hat?

Für die kulturellen Eliten hatte es immer etwas Deprimierendes, aufs Land zu ziehen.

Die rituelle Behauptung, nichts könne die pulsierende Atmosphäre der modernen Metropole ersetzen, klingt zunehmend fragwürdig. Sie mag noch stimmen für ein privilegiertes Bildungsbürgertum, das die Nähe von Museen und Theatern schätzt, überteuerte Bäckereien und edle Kulturzentren, in denen man sich selbst feiern kann. Sie gilt jedoch definitiv nicht für einen Berufspendler der unteren Mittelklasse, der Schwierigkeiten hat, seine Miete in einem Vorort zu zahlen, gar nicht zu reden von denen, die unter unmenschlichen Bedingungen in den Slums von Nairobi oder Mumbai leben. Für die allermeisten ist Grossstadtleben kein Versprechen, sondern eine bittere Notwendigkeit. Weil in der klassischen Industriemoderne die Produktionsmittel an einem Ort konzentriert wurden, konnte die Metropole erst entstehen. Doch ihre ökonomische Grundlage hat sich längst gewandelt. Darin liegt auch eine Chance.

Der Fall Riace-Camini

Für die kulturellen Eliten hatte es immer etwas Deprimierendes, aufs Land zu ziehen. Man ging dort am Wochenende spazieren – aber dort hinzuziehen wirkte wie das Eingeständnis, von der Geschwindigkeit, der Komplexität und der Modernität der Metropolen überfordert zu sein.