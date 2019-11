Das Streiten muss man pflegen

Erst Jahre später sollte ich begreifen, auf welch verschmitzte Weise er Kritik geübt und gleichzeitig ein Kompliment gemacht hatte. Er war ein Ironiker der britischen Art; ein Gentleman, für den nicht nur zählte, was, sondern auch, wie man etwas sagt.

An ihn musste ich denken, als ich unlängst mit einem deutschen Philosophieprofessor ins Gespräch kam. Seine Studenten, denen er Platon zur Lektüre gegeben habe, hätten sich geweigert, sich damit zu befassen, erzählte er, weil Platon ein Befürworter der Sklavenhaltergesellschaft gewe-sen sei. Dies reichte für sie als Begründung, ungeachtet der Tatsache, dass ein Denker wie Alfred North Whitehead kaum übertrieb, als er sagte, die Geschichte der abendländischen Philosophie sei «eine Serie von Fussnoten zu Platon».

Es zählt die Lust am geistigen Wettkampf, in dem man, wie im Sport, Triumphe erlebt und Niederlagen erleidet.

Platon, der Schüler von Sokrates, hat den Dialog und den Disput als Königsweg zum Erkenntnisgewinn etabliert. Von der Akademie des Meisters führt ein jahrtausendelanger Pfad zur heutigen Universität – der Institution, deren Zweck die Vermittlung von Wissen und der Wettstreit von Ideen sind. So sind in einer Geisteswissenschaft wie der Geschichte die Fakten heilig, die Interpretation aber ist frei; von wem und wann ein historisches Ereignis beschrieben wird, prägt die Darstellung mit. Diktaturen wie das Dritte Reich oder der Sowjetkommunismus hingegen haben die Fakten der Fälschung und die Wirklichkeit dem Mythos geopfert. Sogar in den Naturwissenschaften wurden in Deutschland Einsteins «jüdische Physik» und in Stalins Russland Mendels «bourgeoise Genetik» verworfen.

Vorab in Deutschland häufen sich wieder Fälle, dass Studierende der Freiheit von Lehre und Forschung den Kampf ansagen. Ein Volkswirtschaftler wird daran gehindert, die Antrittsvorlesung zu halten; einer Ethnologin wird es erschwert, eine Konferenz zum Thema «Kopftuch» zu veranstalten; ein Historiker, ein Soziologe und ein Politikwissenschaftler werden in Verruf gebracht.

Was in Universitäten von Hamburg, Frankfurt am Main und Berlin der Allgemeine Studierendenausschuss AStA lostritt, im Verein mit linksradikalen Splittergruppen, sind nicht Akte eines legitimen zivilen Ungehorsams. Entfernt werden sollen Professorinnen und Professoren, die politisch anderer Meinung sind, ungeachtet dessen, dass ihre Meinungen zum Spektrum der Demokratie gehören, auf deren Boden die Angegriffenen stehen, die Angreifer aber nicht.

Klare Zugehörigkeit und ein festes Weltbild schaffen Ruhe und Ordnung – was dem widerspricht, findet kein Gehör.

Es war Jahre nach der Matur, als mich mein Geschichtslehrer zum Mittagessen einlud. Wir plauderten über vergangene Zeiten, und er sagte, wie gern er unterrichte, wie schön es sei, immer wieder in junge, frische Gesichter zu blicken. Nachdem er noch «etwas gegen die Gesundheit» bestellt hatte, fragte er mich, den Löffel mit der Mousse au Chocolat in der Hand: «Wie haben Sie mich denn gefunden, damals?» Ich sagte, ich hätte nach unseren Streitgesprächen stets das Gefühl gehabt, mich nicht schlecht geschlagen zu haben, aber besser werden zu müssen. «Das ist etwas Schönes, was Sie mir da sagen», sagte er, fast ein bisschen gerührt.

Friedhof der Ideen

Heute wird über junge Leute geklagt, sie setzten sich nicht mit anderen Meinungen auseinander, im Glauben, im Besitz der allein seligmachenden Wahrheit zu sein. Als ehemals praktizierender Marxist kann ich sie gut verstehen. Die Unsicherheit, die meistens eine ganze Weile über das Teenageralter hinaus fortbesteht, panzert sich gern mit Arroganz, mit Allmachtsgefühlen und einer Neigung zur ideologischen Fixierung. Die Erleichterung, Anker geworfen und einen Heimathafen gefunden zu haben in der unruhigen See der Welt, macht die Anziehungskraft religiöser Sekten und quasireligiöser Gemeinschaften aus. Klare Zugehörigkeit und ein festes Weltbild schaffen Ruhe und Ordnung – was dem widerspricht, findet kein Gehör. Auf dem Friedhof der Ideen herrscht die ersehnte Stille.

Darüber zu klagen bringt nichts; es hört doch nur zu, wer das auch so sieht. Von meinem Geschichtslehrer habe ich gelernt, dass etwas anderes zählt: die Freude an der Debatte, die Lust am geistigen Wettkampf, in dem man, wie im Sport, Triumphe erlebt und Niederlagen erleidet. In einer Diskussion den Advocatus Diaboli zu spielen, Gedankenexperimente zu erörtern und Argumente zu erproben, die man nicht einmal selber für richtig hält, sorgen für ein intellektuelles Vergnügen, das im besten Fall für alle Teilnehmer bereichernd ist.

Nur wer erlebt hat, wohin schrankenlose Macht führt, weiss, was für ein Segen die Gewaltenteilung ist.

Kürzlich ist mir wieder das Büchlein in die Hände gefallen, das die besten Tipps und Tricks für solche Debatten zusammenfasst: Arthur Schopenhauers «Eristische Dialektik oder Die Kunst, Recht zu behalten». Der als Misanthrop geltende Philosoph, der seinen Hund immer «Mensch» schalt, wenn er sich über ihn ärgerte, listet achtunddreissig Kunstgriffe auf, mit denen man den Gegner schlagen kann, ohne selber recht zu haben. Das ist natürlich unfein, soll doch nach Lehrmeistern wie Sokrates und Platon die Wahrheit siegen. Doch das Büchlein bietet dreifachen Gewinn: Wer schummeln will, findet darin Rat, so gut wie der, der sich gegen die Tricks des Gegners wappnen oder aber mit jemandem vereinbaren möchte, den Wettstreit fair und ohne Fouls zu führen.