Darf ich das?

Mit der Moral ist es ohnehin so eine Sache. Im Lauf meines Lebens wurde eine ganze Reihe von gesellschaftlich fest zementierten Überzeugungen verworfen, und das in meinen Augen völlig zu Recht. In meiner Kindheit machten Mädchen beispielsweise noch einen Knicks, Jungen einen Diener. In der Jugendherberge hingen Schilder mit dem Spruch: «Die Hose ziemet nur dem Mann, drum, Mädel, zieh ein Röckerl an.» Zu kurz sollte es nicht sein, denn auch das ziemte sich nicht, ebenso wenig Widerworte.

Bei Regelverstössen hatten Eltern und Lehrer laut Gesetzgeber die moralische Pflicht, zu strafen, auch körperlich. Frauen wurde unter anderem das Wahlrecht mit dem Argument verweigert, Politik sei ein schmutziges Geschäft, sie würden dadurch ihre Weiblichkeit verlieren und ihre Tugendhaftigkeit gefährden.

Die Beziehungsebene

Im Namen der Moral wurde und wird manches vertreten, was einem die Haare zu Berge stehen lässt. Trotzdem kommt man nicht umhin, darüber nachzudenken, welche moralischen Vorstellungen man an seine Kinder weitergibt. Denn das tun Eltern bewusst oder unbewusst. In den ersten und prägendsten Jahren sind sie so etwas wie moralische Instanzen. Der moralische Kompass bildet sich in erster Linie auf der Beziehungsebene aus. Je besser die Eltern-Kind-Beziehung, desto bereitwilliger übernimmt der Nachwuchs unsere Wertvorstellungen. Die wichtigsten Werte wie Liebe und Achtung vor dem Leben werden dabei ohne viel Worte vorgelebt.

Wann ist es in Ordnung, «nein» zu sagen? Eltern müssen ihren Kinder dabei helfen, für sich zu definieren, was richtig ist und was nicht. Foto: Getty Images

Aber natürlich wollen Kinder auch wissen, was wir für richtig oder falsch halten. Sie bombardieren einen regelrecht mit moralischen Fragen, mal ganz direkt, mal indirekt durch ihr Verhalten. Darf man seine Schwester mit der Gabel in den Oberschenkel piksen, wenn sie beim Essen Witze über einen macht? Muss ich den Kollegen in Mathe abschreiben lassen? Auch wenn ich ihn nicht mag? Ist Abschreiben nicht verboten? Darf ich zurückschlagen, wenn ich angegriffen werde? Wenn ja, kann ich einen Stock nehmen, wenn ich schwächer bin als der Angreifer?

An das Gute glauben

Wie man sieht: Es ist kompliziert. Was moralische Normen wie Ehrlichkeit, Fairness, Menschenwürde, Gleichheit, Gewaltfreiheit und vieles mehr im Einzelnen bedeuten, muss daher immer wieder ausgehandelt werden. Wir müssen darüber sprechen, welche Werte für uns bedeutsam sind, und auch darüber, welchen moralischen Überzeugungen wir tatsächlich Taten folgen lassen. Das ist ja nicht immer einfach. Vor allem, wenn ein Kind eine falsche oder fragwürdige Entscheidung getroffen hat. Als Eltern neigt man dann manchmal dazu, solche Dinge irgendwie zu entschuldigen. Das ist keine gute Idee. Auch wenn es schwerfällt, muss man Stellung beziehen. Moral ohne Positionierung gibt es nicht. Damit ist nicht Schimpfen, Strafen oder eine erzwungene Entschuldigung gemeint, sondern ein klares «So nicht, ich weiss, dass du es besser kannst». Wenn wir fest an das Gute in ihnen glauben, stehen die Chancen gut, dass Kinder zu moralisch integren Persönlichkeiten heranwachsen.

Xenia Frenkel, 63, ist vierfache Mutter und Grossmutter von sechs Enkelkindern. Sie schreibt seit vielen Jahren über Familie und Erziehung.