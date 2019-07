11 Schritte

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um eine spezielle Tabelle. Die zweite dreht sich um 11 (Rechen-)Schritte. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Spezielle Tabelle

In jeder Zelle einer 3 x 3 Tabelle steht eine positive Zahl.

Das Produkt aller Zahlen in jeder Spalte und in jeder Zeile beträgt 1.

Das Produkt aller Zahlen in jedem 2 x 2-Quadrat beträgt 2.



Welche Zahl steht in der Mitte der Tabelle?



Aufgabe 2: 11 Rechenschritte

Von einer natürlichen Zahl wird ihre Quersumme subtrahiert. Auch von der Differenz wird ihre Quersumme subtrahiert und so weiter. Nach genau 11 solchen Operationen bekommt man eine 0.



Man bestimme alle mögliche Zahlen, mit denen man anfangen könnte.