Wo ist Sarah? – 11-jähriges Mädchen wird in Bern vermisst In Bern wird seit Donnerstagabend eine 11-Jährige vermisst. Das geistig beeinträchtige Mädchen konnte trotz intensiver Suche noch nicht gefunden werden.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach der vermissten Sarah. Foto zvg pkb

Seit Donnerstag 16.50 Uhr wird in der Stadt Bern die 11-jährige Sarah vermisst. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, besuchte das Mädchen am Donnerstagnachmittag mit einer betreuten Gruppe das Naturhistorische Museum an der Bernastrasse in Bern. Beim Eingangsbereich rannte es in Richtung Aegertenstrasse davon.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Suchmassnahmen ein, unter anderem mit Diensthunden. Diese blieben bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch erfolglos. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sei, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die Polizei hat folgende Personenbeschreibung herausgegeben: Sarah ist circa 163 Zentimeter gross, von schlanker Statur und hat dunkle lange Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine schwarze Jacke und zerrissene Jeans. Das Mädchen ist geistig beeinträchtigt und befindet sich auf dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes. Sie kann sich in französischer Sprache mitteilen.

Die grossflächige Suche durch zahlreiche Mitarbeitende aus verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern dauerte um 22 Uhr nach wie vor an. Die Kantonspolizei Bern bittet die Bevölkerung um Mithilfe: 031 638 81 11.

