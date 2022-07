Grossanlass in Kirchberg – 1000 Trommler und Pfeifer zu Besuch Tambouren und Pfeiferinnen sind Musikanten. Ein paar Dinge machen sie allerdings anders als ihre Kolleginnen und Kollegen in den Blasmusiken. Cornelia Leuenberger

Vorwärts, Marsch: Stefan Jost (links) und Dominic Liechti sind bereit. Das Zentralschweizerische Tambouren- und Pfeiferfest kann beginnen. Foto: Franziska Rothenbühler

Es wird eine frühe und laute Tagwache für alle, die in Kirchberg in der Nähe der Schulanlagen wohnen. Nicht Strassen- oder Baustellenlärm wird die Menschen am Freitag aus den Betten holen. Vielmehr ein mehrstimmiges, scharfes Knallen. Fast so, als würden in der Nachbarschaft kleine Waffen abgefeuert.