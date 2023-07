Cyberstalking hat viele Facetten – Opfer erhalten Hunderte von Chatnachrichten, es werden falsche Informationen auf Facebook gestreut, oder Stalker verkehren im Namen einer anderen Person auf Pornoseiten. Solche Angriffe gibt es immer mehr: Im Raum Bern erlebt die Mehrheit der Stalking-Opfer neben Belästigungen im realen Raum mittlerweile auch virtuelle Angriffe. Der Anteil reiner Cyberstalking-Fälle ist gemäss den Fallzahlen der Berner Fachstelle Stalking im Jahr 2022 um ein Drittel gestiegen. Bern ist die einzige Stadt in der Schweiz, wo es eine eigene Fachstelle für Stalking-Beratungen gibt. Wir haben mit der Stalking-Beraterin Natalie Schneiter gesprochen.

Stalking ist eine Belästigung, die von der betroffenen Person auch als solche wahrgenommen wird und wiederholt über einen längeren Zeitraum stattfindet. Täter und Opfer stehen dabei in einem 1:1-Verhältnis. Cyberstalking bezeichnet diejenigen Angriffe, die im virtuellen Raum stattfinden. In den meisten Fällen belästigt die Tatperson sowohl im realen als auch im virtuellen Raum.

Was ist Stalking genau?

Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Klassischerweise belästigen Stalker ihre Opfer zuerst via Direktnachrichten oder Chats auf sozialen Netzwerken. Das können bis zu 100 Nachrichten pro Tag sein. Werden sie auf diesen Kanälen blockiert, kontaktieren sie oft Drittpersonen aus dem persönlichen oder beruflichen Umfeld. Das Opfer wird beispielsweise via Mails an die Vorgesetzten oder negative Online-Ratings verunglimpft. Häufig stehlen die Täter auch die Identität des Opfers: Sie erstellen eine Mailadresse oder einen Account im Namen dieser Person, sei es auf Dating-Seiten oder Immobilienportalen. Teilweise bestellen die Stalker auch Waren und schicke diese den Betroffenen, von Drucksachen bis hin zu Sexspielzeugen.