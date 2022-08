Am Berner Bubenbergplatz – 100 Personen nach Brandalarm in vorsorglich aus Gebäude evakuiert Brandalarm wegen Staub nach Asbestarbeiten: Am Berner Bubenbergplatz musste ein ganzes Gebäude geschlossen werden.

Das Gebäude am Bubenbergplatz 8 und 11 wurde vorsorglich evakuiert. Foto: Franziska Rothenbühler

Nach einem durch Asbest-Arbeiten automatisch ausgelösten Brandalarm haben die Behörden vorsorglich rund hundert Personen aus einer Liegenschaft beim Bubenbergplatz in Bern evakuiert. Laut Abklärungen hat für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

Die Meldung über die Alarmauslösung ging am Donnerstagnachmittag kurz vor 16.15 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Abklärungen durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von Schutz und Rettung Bern ergaben in der Folge, dass Staub ins Gebäude Nummer 8 am Bubenbergplatz gelangt war. Der Staub löste den Brandmelder aus.

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass aufgrund der Asbestarbeiten auch Schadstoffe ins Gebäude gelangt waren, entschieden sich die Einsatzkräfte für eine vorsorgliche Evakuation. Diese betraf rund hundert Personen. Gemäss den folgenden Untersuchungen war der ausgetretene Staub nicht kontaminiert.

SDA/zec

