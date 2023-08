Sandra Stettler-Pauchard, die Kunstgesellschaft, die seit kurzem Theater in Thun heisst, feiert am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Was fasziniert Sie am Theater?

Ich liebe den Moment, wenn das Licht angeht. Und ich finde den Livemoment spannend. Das Dreidimensionale. Die wechselnden Kulissen. Und die Schauspieler, welche nicht nur ihre Texte runterrattern, sondern die Atmosphäre im Publikum wahrnehmen und darauf eingehen. Das ist etwas, das man nirgends sonst hat. Nicht im Kinosaal, nicht im Fernsehen.