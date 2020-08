Fleischlos grillieren – 10 Alternativen zum Halloumi Nichts gegen den Grillkäse, eigentlich, wenn man fleischlos grillieren will. Nur: Er landet einfach zu oft auf dem Teller – obwohl es doch so viele Alternativen gäbe. So schneiden sie im Vergleich zum Quietschkäse ab. Nina Kobelt

Tofu, Gemüse oder irgendein Grillkäse: Es gibt ein Leben jenseits des Halloumi. Foto: Alamy Stock Photo

Er kommt unweigerlich. Weil da oft nichts anderes ist. Weil wir es gewohnt sind: der Griff zum Halloumi. Obwohl er – sind wir ehrlich – nur an einem Ort richtig gut schmeckt: in Athen, irgendwo abseits der überlaufenen Altstadt, in einem kleinen Lokal, wo man nur Einheimische antrifft, weil Touristen den Ort nicht kennen. Vielleicht noch auf Zypern in einer Strandbeiz. Wenn man ihn mit Ouzo herunterspült.