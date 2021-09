Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – 1:0 für Federer im Börsenduell gegen Michael Jordan Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Weltsportler mit Investor-Tätigkeit: Sowohl Tennisass Roger Federer als auch Basketball-Legende Michael Jordan halten Beteiligungen an Schweizer Sportfirmen. Fotos: Diane Deschenaux/Keystone

Es sind zwei Weltsportler. Doch haben Tennisstar Roger Federer und Basketball-Legende Michael Jordan auch abseits der Sportplätze ein gutes Händchen. Beide sind bei Schweizer Firmen involviert, die in diesen Tagen in den USA an die Börse gingen. Federer ist vor zwei Jahren beim Zürcher Sportartikelhersteller On als Investor eingestiegen, Jordan gehört zu den Geldgebern der St. Galler Sportdatenfirma Sportradar. In der ersten Woche hat Federer an der Börse die Nase vorn. Denn On legte einen fulminanten Start hin und schliesst die Woche mit einem Plus von mehr als 8 Prozent ab. Bei Sportradar lief es zu Beginn weniger gut, die Aktie holte aber auf und steht zum Ende der Woche mit mehr als 5 Prozent im Plus. 1:0 für Federer.