«Vor Strahlen kann man sich sowieso nicht schützen»

Die Swisscom hat eine neuartige Antenne entwickelt, die an stark begangenen ­Orten im Teerbelag von Trottoirs oder in Pflastersteinplätzen eingebaut wird. In Zürich sind bereits 5 verbaut und 22 weitere bewilligt. Die Antennen sind so gross wie eine Familienpizza und sehen wie ein normaler Schachtdeckel aus. Kein Fussgänger käme auf die Idee, dass da eine getarnte Funkantenne mit sechs Watt strahlt.

Umfrage Handystrahlen aus dem Boden - fühlen Sie sich dabei wohl? Ja, kein Problem. Die Idee ist gut.

Nein, mir wäre eine andere Lösung lieber.

Abstimmen Ja, kein Problem. Die Idee ist gut. 54.7% Nein, mir wäre eine andere Lösung lieber. 45.3% 671 Stimmen Ja, kein Problem. Die Idee ist gut. 54.7% Nein, mir wäre eine andere Lösung lieber. 45.3% 671 Stimmen



Wie reagieren Passanten in Zürich darauf? Machen sie sich überhaupt noch Gedanken zum Thema Strahlen? Die Antworten im Video. (DerBund.ch/Newsnet)