Villa Landolt bleibt in städtischer Hand

Die SVP forderte in ihrer Motion, dass das Grundstück der Villa Winkelwiese 10 beim Kunsthaus in Zürich an den Meistbietenden verkauft wird. Die Stadt solle kein Bauland horten, lautete die Begründung. Mit den Einnahmen sollten primär Schulden zurückbezahlt und das Eigenkapital der Stadt gestärkt werden.

Die FDP unterstützte die SVP: Es sei die richtige Vorgehensweise für dieses Grundstück, sagte der FDP-Sprecher. Eine Mehrheit des Stadtparlaments lehnte das Begehren der SVP am Mittwochabend aber entschieden ab.

Es sei eine kurzsichtige, unreflektierte Motion, hiess es von Seiten der Grünen. Die SP war aus «bodenpolitischen Gründen» gegen den Verkauf des städtischen Grundstücks. Auch Stadtrat Daniel Leupi (Grüne) sagte, dass der Stadtrat diese so zentrale Parzelle selber bestimmen und bespielen will. Der Stadtrat lehnte den Verkauf des Grundstücks an Private denn auch ab.

1974 für 3,9 Millionen gekauft

Die Stadt Zürich hatte das Grundstück mit Villa und Gartenhaus im Jahr 1974 für 3,9 Millionen Franken gekauft. 2005 schrieb er das Grundstück zur Abgabe im Baurecht aus, da eine Sanierung rund 2 Millionen Franken gekostet hätte.

Die Abgabe des Grundstücks mit der bestehenden Villa Winkelwiese 10 im Baurecht und das geplante Villenprojekt waren aber höchst umstritten: So wurde gegen den Entscheid des Gemeinderats vom Februar 2008 das Referendum ergriffen. Die Gegner wollten erreichen, dass statt der geplanten Privatvilla auf dem städtischen Land in der Altstadt Familienwohnungen durch die Stadt erstellt werden. Die Stadtzürcher Stimmberechtigten sagten im September 2008 aber knapp Ja zum privaten Bauprojekt.

Baurechtsnehmer verabschiedete sich

Trotz grünen Lichts wurde aus dem geplanten Neubau dann aber nichts: Im Juni 2016 informierte der Baurechtsnehmer Frank Binder die Stadt, dass er ins Ausland ziehen werde. Das Areal ging deshalb wieder an die Stadt Zürich zurück.

Die Stadt zahlte dem Baurechtsnehmer 4,5 Millionen Franken zurück. Dagegen entschädigte Binder die Stadt mit 250'000 Franken und übernahm die Handänderungskosten. Die bereits geleisteten Baurechtszinsen von gut 400'000 Franken bleiben bei der Stadt.

Wie das Grundstück künftig genutzt werden soll, ist noch unklar. Das Finanzdepartement prüft zurzeit verschiedene Strategien. Die Villa und das Gartenhaus sind vermietet und die Mietverhältnisse bis Ende September 2019 befristet. Die im Jahr 1932 erstellte Villa Winkelwiese, in der zeitweise der ehemalige Zürcher Stadtpräsident Emil Landolt wohnte, ist nicht im Inventar der schützenswerten Bauten aufgeführt. Hingegen sind das Gartenhaus und grosse Teile des Gartens geschützt. (sda/pu)