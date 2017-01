So sollen die Gammelhäuser neu genutzt werden

Mit dem geplanten Kauf der als Junkiehäuser bekannt gewordenen Liegenschaften Magnusstrasse 27 sowie Neufrankengasse 6 und 14 können über hundert Appartements neu vermietet und genutzt werden. Laut Michael Rüegg, Sprecher des städtischen Sozialdepartements, soll das Haus an der Magnusstrasse der Asyl-Organisation Zürich zur Verfügung gestellt werden. Die AOZ will dort vorwiegend Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene unterbringen.

Das Haus war bereits im Sommer 2016 geräumt worden. Dabei wurde im Haus Feuer gelegt. Der Schaden: mehrere Hunderttausend Franken. Der Brandstifter konnte verhaftet werden – es war aber kein ehemaliger Mieter. Fenster und Haustüre sind seit der Räumung mit Brettern verriegelt.

An der Magnusstrasse hat es gebrannt. Nach der Renovation könnten Flüchtlinge einziehen. Archivbild: Reto Oeschger.

Mit Eingangskontrolle

Die beiden Häuser an der Neufrankengasse, welche in den letzten Tagen geräumt und geschlossen wurden, sollen folgendermassen genutzt werden: Die Nummer 6 soll für Studierende und für die freie Vermietung verwendet werden. Für das Haus Nummer 14 prüft das Sozialdepartement eine eigene Nutzung. Einziehen könnten dort erneut Randständige mit Sucht- und psychischen Problemen. Eingangskontrollen und Betreuungspersonal sollten aber verhindern, dass sich wieder eine Drogenszene einniste, sagt Michael Rüegg vom Sozialdepartement.

Drängt der heutige Eigentümer auf eine schnelle Abwicklung, kann laut Michael Rüegg der Stadtrat die drei Häuser mittels dringlicher Beschlüsse erwerben – also ohne dass sich der Zürcher Gemeinderat dazu äussern kann.

Über den Preis herrscht Stillschweigen. Drei unabhängig voneinander angefragte Treuhandfirmen schätzen den Verkaufspreis für die drei Häuser auf 30 bis 40 Millionen Franken. Die Bausubstanz der drei Häuser, welche dem Küsnachter Immobilienunternehmer Peter Sander gehören, ist gut.

Parallelen zu «Langstrasse plus»

Die Stadt war bereits vor rund zehn Jahren im Kreis 4 im Rahmen des Projekts «Langstrasse plus» im Bereich Häuserkauf und Neunutzung aktiv gewesen. So erwarb sie die damalige Milieuliegenschaft Sihlhallenstrasse 3 und baute das Haus zu Jugendwohnungen und der Bar Rossi um. Zudem renovierte die städtische Liegenschaftenverwaltung eigene Häuser unter anderem an der Kernstrasse, der Hohlstrasse und der Schöneggstrasse. Der Kauf der Milieuliegenschaften Hohlstrasse 32 mit dem Restaurant Sonne und Schöneggstrasse 15 scheiterte an den langfristigen Mietverträgen für das Sexgewerbe.

Die städtische Stiftung PWG (Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich) kaufte zwischen 2003 und 2011 im Langstrassenquartier rund ein Dutzend mehrheitlich sanierungsbedürftige Häuser auf und entzog sie dem Sex- und Drogenmilieu. Auch andere Genossenschaften (Dreieck, Wogeno, Homelab, Kalkbreite) und eine Investorengruppe um die Architektin Vera Gloor renovierten Häuser oder erstellten Neubauten. (Tages-Anzeiger)