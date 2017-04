Richter rügen Polizistin wegen «geschickter Manipulation»

Einem 47-jährigen Mann wurde vorgeworfen, er habe zwischen April und Juni 2015 seine damals knapp neunjährige Tochter «mindestens monatlich» massiert, wenn sie bei ihm ein Besuchswochenende verbrachte. Mit Massageöl habe er den entblössten Körper, auch ihren Hintern und den Bereich ihrer Vulva massiert. Er selber habe sich ebenfalls unbekleidet von der Tochter massieren lassen – auch seinen Penis.

Der Mann bestritt sowohl vor Bezirksgericht im Juni letzten Jahres wie auch am Dienstag vor dem Obergericht die Vorwürfe. Er habe seine Tochter, teilweise nach ihren sportlichen Aktivitäten und auf ihre Bitte hin, an den Beinen und am Rücken massiert. Dabei sei sie nicht nackt gewesen. Und er habe sich von ihr gar nicht massieren lassen.

Kindeswillen respektieren

Ob die Vorwürfe zutreffen, wurde vor Gericht gar nicht verhandelt. Der Mann wurde in zwei Gerichtsverhandlungen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, nach dem Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» freigesprochen. Dafür gaben sogenannt prozessuale und formale Gründe den Ausschlag. Ins Kreuzfeuer der Kritik geriet dabei insbesondere die Spezialistin der Stadtpolizei Zürich, welche die Videobefragung des Mädchens durchführte.

Hier ist ein Einschub nötig: Kinder unter 15 Jahren werden nicht als Zeugen, sondern als Auskunftspersonen befragt. Das bedeutet, dass sie zu einer Aussage nicht verpflichtet werden können. Werden sie auf ihr Aussageverweigerungsrecht nicht aufmerksam gemacht oder wird weitergefragt, obwohl sie unmissverständlich auf ihrem Recht beharrt haben, dürfen die Aussagen dieser Auskunftspersonen vor Gericht nicht verwendet werden. Wenn also ein Kind, selbst wenn es urteilsunfähig ist, sagt, dass es nichts mehr sagen möchte, muss dies respektiert werden.

«Du hörst mir gar nicht zu»

Der Fall des neunjährigen Mädchens ist ein Paradebeispiel für die Verletzung des Aussageverweigerungsrechts. Innerhalb von vier Sekunden war dem Mädchen gesagt worden: «Du musst nichts sagen, wenn du nicht willst. Aber du darfst.» Ohne eine Reaktion des Mädchens abzuwarten oder sich zu erkundigen, ob es den Sinn dieser Belehrung verstanden hat, schloss sich eine ein­minütige Belehrung an, dass es im Falle einer Aussage aber zur Wahrheit verpflichtet sei. Bereits dieser Anfang stellt laut Obergericht eine Verletzung des Aussageverweigerungsrechts dar.

Aber es wurde noch schlimmer. Obwohl das Mädchen immer wieder in unterschiedlichen Worten sagte, es wolle nicht darüber reden, und nach 48 Minuten darum bat, die Befragung abzubrechen, dauerte die Befragung noch weitere rund 50 Minuten. Als die Beamtin weiterbohrte, sagte das Mädchen: «Manche Sachen weiss ich gar nicht mehr, und manche Sachen möchte ich einfach nicht sagen. Aber du hörst mir eigentlich gar nicht zu, wenn ich sage, ich möchte die Dinge nicht sagen.» Als hätte sie wirklich nicht zugehört, fragte die Beamtin unmittelbar darauf erneut nach intimsten Vorgängen.

Bemerkungen «konsequent übergangen»

Die Bemerkungen des Mädchens sind laut Obergericht «konsequent negiert und übergangen» worden. Dadurch sei das Mädchen «in eine es überfordernde Situation geraten, in welcher es den Vater gegen ihren Willen belastet hat». Noch deutlicher hatte es das Bezirksgericht formuliert: «Die Befragung muss als in hohem Mass unsachgemäss beurteilt werden.» Indem die Befragerin die Vorwürfe «vorformuliert» habe, sei «auf das Kind massgeblicher Druck ausgeübt, dieses geschickt manipuliert und zur Aussage verleitet» worden.

Der Freispruch war unumgänglich, weil die Aussagen nicht beachtet werden durften und andere Beweise fehlen. (Tages-Anzeiger)