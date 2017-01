«Kleine Parteien entscheiden nach Fakten»

Mario Babini

Parteiloser Gemeinderat

Der 60-jährige Mario Babini hat an der Universität Wirtschaft ­studiert. Danach war er zehn Jahre lang Post-Doktorant an der ETH Zürich. Babini war 15 Jahre lang im Bereich Financial Services tätig, zuletzt als selbstständiger Finanzberater. 2014 wurde er als Mitglied der SVP in den Gemeinderat gewählt. Nach einem Ausraster in einer Bar im Sommer 2014 war er 101 Tage in Untersuchungshaft. Die Boulevardpresse bezeichnete ihn als «Messerfuchtler». Ein Straf­prozess fand nie statt. Die SVP schloss ihn von der Fraktion aus, Babini trat daraufhin aus der Partei aus. (zet)