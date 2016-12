Ernüchterung auf der Ehrenrunde

Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau: am 3. September, um 1.04 Uhr vor dem Bohemia am Kreuzplatz. Dass wir unsere Reise jetzt im Vieri fortsetzen, hat mit Chronist Amrein zu tun, der sich erinnerte, dass wir am 21. Dezember 2006 dort zur allerersten «Wir trinken Zürich»-Etappe aufgebrochen waren. Die damals allerdings noch nicht unter diesem süffigen Label daherkam. Und inhaltlich «schlanker» war (was, wie Schärer unnötigerweise bemerkt, auch auf uns vier zutreffe). Jedenfalls schlug Amrein vor, quasi als Ehrenrunde nochmals diese Ur-Tour vom El Lokal bis zur Mars Bar zu absolvieren. Ein Reenactment also, ein möglichst authentisches Nachstellen eines historischen Ereignisses.

18.18 Uhr, El Lokal Das Reenactment beginnt vielversprechend: Wie 2006 treffen Amrein und Schärer just um 18.18 Uhr im El Lokal ein, wie damals spendiert der Schankwirt zwei Bier. Wobei, genau genommen, und darum gehts beim Reenacten (weshalb die alten Römer in Hollywoodfilmen auch keine Uhren tragen): Vor zehn Jahren ging das Freibier an Amrein und Wyss, Schärer stiess damals später zur Gruppe. Tja, dumm gelaufen. Und es wird nicht besser. Denn der mit notorischer Verspätung eintreffende Wyss hängt bildlich gesprochen so sehr in den Seilen – der arme Kerl hat sich eine Lungenentzündung geholt –, dass Amrein nicht anders kann, als sein Glas spontan auf Muhammad Ali zu erheben. Und auf all unsere 2016 verstorbenen Helden und Freunde, die mit uns im Geiste durch den Abend reisen werden. Dann trifft Reuss ein und zelebriert eine ungewohnte Coolness (offenbar sein erster Vorsatz für 2017), indem er schweigend in die Runde nickt. Es kann losgehen.

18.55 Uhr, Hafenkneipe Kaum haben wir am Stammtisch Platz genommen, fragt Reuss: «Weiss eigentlich noch einer, was uns vor zehn Jahren hierher trieb?» Alle schauen sich ahnungslos an. Amrein deutet auf den Bierdeckel unter seiner Astra-Flasche, Schärer dechiffriert: «Ha, hier stehts: Zehn Jahre Hafenkneipe! Die hatten damals frisch eröffnet, deshalb waren wir da.» Kaum ist das erste Problem geklärt, taucht das nächste auf: Schärers Magen knurrt. Amrein gemahnt mit strenger Miene ans Regelwerk: «Wenn wir uns an das historische Protokoll halten, gibts heute nichts zu essen. Das habt ihr gewusst, ihr hättet euch entsprechend vorbereiten können.» Reuss versuchts mit einer Finte, indem er sagt, man könne ja beim Hiltl in der Sihlpost und so, das sei in der engeren Definition ja gar kein Essen. Als Wyss den Namen Hiltl hört, erleidet er einen akuten, mehrminütigen Hustenanfall. Amrein meint «Chapeau!», das sei ein couragiertes Statement, ­gerade für diese Epoche. Höchste Zeit für frische Luft.

19.31 Uhr, Exer Kennen Sie das, wenn Katzen pausenlos in allen Tonlagen zwischen weinerlich und wütend miauen, und man irgendwann so die Schnauze voll hat, dass man nachgibt und ihnen einen Fressnapf hinstellt? Im konkreten Fall haben Reuss und Schärer die Rollen der Jammertierchen inne, weshalb Wyss vorschlägt, im jüngst wieder eröffneten Exer einen Zwischenstopp einzulegen, weils dort Futter auf der Getränkekarte habe. Amrein meint mürrisch, dass dies eindeutig gegen das Reenactment verstosse und wir das Verlassen der Ur-Route deshalb strikt verschweigen müssten. Darum ist es so, dass wir an dieser Stelle leider Gottes nicht berichten können, wie urgemütlich der neue Exer, in dem das Trinken seit 1886 zur Kultur gehört, geworden ist. Und dass hier mit Raffi von der früheren Züri Bar und Ursi vom früheren Kon-Tiki zwei Tresen-Legenden Bier zapfen. Und dass Schärer und Reuss je zweimal das gut helvetische «Fuschtbrot» ordern, von der Qualität begeistert sind, jedoch finden, mengenmässig entspreche das einem «Inländervoressen light». Ja, dies und vieles mehr wäre zu erzählen gewesen. Aber hey, im radikal postfaktischen «Wir trinken Zürich»-Buch (wir pflegen diesen nun plötzlich in Mode gekommenen Journalismus seit zehn Jahren!), das 2017, 2018 oder 2019 erscheint, kann man das dann alles nachlesen.

21.33 Uhr, Total Bar Mit dem Betreten der Total Bar sind wir zurück in der Spur. Amrein lässt den ­erschreckend wehrlosen Wyss «getreu dem Originalprotokoll» drei Espresso, vier Weisflog-Schnäpse und ein Jever bestellen, um dann als gewiefter Causeur sein phänomenales Erinnerungsvermögen unter Beweis zu stellen. Er berichtet von der Polizeiwache Kreis 4 gleich um die Ecke, der wir 2006 leicht angeheitert mit Wyssens demoliertem Velo einen Besuch abgestattet hätten. Und dass damals am Töggelikasten in der Sansibar das blaue das rote Team in Grund und Boden gespielt habe. Oder dass Schärer in der Bar Rossi ein Truthahnsandwich umsonst bekam, dass sich Reuss spontan in Sophia Loren verliebte, die als adret­tes Foto an der Wand hing. Wyss kommt diese Allwissenheit verdächtig vor. Und so macht er sich, kaum begibt sich der Geschichtenerzähler kurz aufs Klo, an dessen Jackentasche zu schaffen, wo er das Corpus Delicti auf Anhieb ­findet: Amrein hat eine Kopie des Originalartikels von vor zehn Jahren dabei – und zitiert daraus, als sei dies der Teleprompter der kleinen Leute. Sack! Da sich Wyss aber an eigene Schelmen­stücke erinnert fühlt, erfahren Reuss und Schärer nichts davon – zumindest nicht bis zur heutigen Lektüre.

22.10 Uhr, Sansibar «Das beliebte Trink- und Soundlokal, in dem vierbeinige Rassenköter (auch solche ohne Maulkorb) draussen bleiben müssen, zweibeinige Strassenmischungen beider Geschlechter aber herzlich willkommen sind, ist ein Abbild von Downtown Switzerland: ein bisschen Deutschland, ein wenig mediterrane Sehnsucht, ein Hauch von Welt, eine Prise Provinz, hübsche Girls, Amrein mit Partygesicht.» Dies ist ein Auszug unserer Charakterisierung der Sansibar von anno 2006. Viel hat sich nicht geändert. Streichen kann man Downtown Switzerland (das heisst heute «World Class. Swiss Made») und Amreins Partygesicht (er macht eher eine «Dylan, der sich überlegt, ob er diesen Preis da in Stockholm doch persönlich abholen soll»-Visage). Und ob die Girls hübsch sind, können wir wegen multipler Kurzsichtigkeit nicht zuverlässig beurteilen. Sorry.

22.47 Uhr, Bar Rossi Es ist wie in einem Western von Sergio Leone: Kaum haben wir die Bar betreten, werden wir hinterrücks niedergestreckt, alle vier aufs Mal, «Peng!-Peng!-Peng!-Peng!» Natürlich nicht in echt, sondern emotional (was nicht weniger ­wehtut). Wir hatten sie verdammt noch mal geliebt, die damalige Rossi Bar; jeder von uns auf seine Art. Und Schärer hatte bei der Eröffnung gar euphorisch über die Innenausstattung geschrieben! Doch wo ist sie geblieben, diese einstige Liebe? Wo ist der Santo Spirito von Superstürmer Paolo Rossi, nach dem sie benannt worden war? Wo sind all die patinierten Fotos der italienischen Diven und Machos? Wo die fidele Klientel, wo Toni, der Capo, wo die Trutensandwiches? Und was soll das öde Jazzgedudel? Hier will man doch Battisti, Celentano, Conte und Morricone hören! Was tun? Wir bestellen Wodka-Shots, knallen sie uns den Hals hinunter, werfen 20 Stutz auf den Tresen und treten in die kalte Nacht hinaus, desillusioniert wie nicht mehr gebrauchte Nebendarsteller aus der Cinecittà.

23.18 Uhr, Mars Bar Die gute Nachricht: Die Mars Bar, die heuer ebenfalls das Zehnjährige feiert, hat ihre Seele nicht verhökert. Die weniger gute: Sie ist in dieser Dekade so populär geworden, dass man hier am Wochenende kaum vier gruppierte Sitzplätze findet. Und das wäre jetzt für den Geschenkaustausch schon von Vorteil. Plötzlich spricht Schärer in seiner Funktion als Präsident eines Federballvereins ein Machtwort: «Beenden wir das beknackte Reenactment-Zeugs! Gehen wir in die Hotel Bar.» Reuss ist dafür, Amrein dagegen, Wyss zu kraftlos für eine Entscheidung. Also gehen wir.

23.40 Uhr, Hotel Bar Schärers Tipp ist ein Volltreffer! Die Hotel Bar offeriert uns eine cosy Ledersofaecke, die Männer an der Bar mixen unsere klassische letzte Runde (zwei Old Fashioned, zwei Whiskey Sour) mit Verve, der Sound hat Frankie-Sinatra-Swing, endlich ist alles gut. Endlich ist ­alles gut, und wir können wichteln. Respektive: superschwergewichteln! Schärer, der im Jahr zuvor mit vier Nieten­losen voll abloste, beschenkt Amrein mit zwei Behältern fürs Herstellen von Rieseneiskugeln, Reuss erhält einen Zahnstocher spendenden Pinguin, Wyss einen Pizzaschneider in Form eines Plattenspielers. Dann ist die Reihe an Reuss, und das ist ungefähr so spannend wie «Dinner for One», denn auch er tut Jahr für Jahr dasselbe – er beschert allen drei das identische Geschenk; diesmal sinds Spaghetti mit Fertigsauce vom Feinkosthändler plus je ein Lottoschein für die 70-Millionen-Franken-Ziehung (alles Nieten, wir wären sonst längst in der Südsee). Kommen wir zu Wyss, auch er war schon origineller drauf: Seine Kumpel erhalten je eine der besten CDs des Recrec-­Plattenladens plus je einen japanischen ­Kugelschreiber. Amrein überreicht ­Schärer (O Ton) «das passende Notizbuch zum Chugi», Wyss eine CD, auf der man den zweideutigen Satz «I prefer the company of men» liest, und Reuss eine Zigarettenspitze, wie sie Gonzo-Erfinder Hunter S. Thompson benutzte. Er ruft entzückt: «Super, jetzt werde ich mir beim Rauchen nie mehr eine Filterblase holen!» Klar, denkt Wyss, so kann man das «Wort des Jahres» natürlich auch ­anwenden. Doch er ist selbst für diese Wortmeldung zu schwach, gähnt, steht auf, schüttelt drei Hände und geht heim ins Bett.

Etwas später treten auch Amrein, Schärer und Hunter S. Reuss vor die Tür. Von dort aus winken sie der geschätzten Leserschaft herzlich zu und wünschen dreistimmig: «Frohe Festtage und einen guten Rutsch in ein besseres Jahr!»

(Tages-Anzeiger)