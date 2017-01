Das Berufsprofil des Bankers wandelt sich rasant

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) und Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) haben gestern eine neue Studie zum Finanzplatz Zürich vorgestellt. Die Themen: Bestandesaufnahme der sich wandelnden Branche und deren Digitalisierungsgrad. Die Erkenntnisse der Studienautoren von BAK Basel: Der Finanzplatz bleibt wichtig für die Region, er hinkt aber auf dem Gebiet der Digitalisierung hinterher.

90'000 Menschen arbeiten in der Finanzbranche in der Region Zürich. Im Jahr 2015 erwirtschafteten sie mehr als 26 Milliarden Franken – das entspricht 17 Prozent der regionalen Gesamtwirtschaft. Doch das Wachstum in den vergangenen Jahren war verhalten. Der Finanzplatz Zürich liegt im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Erst 2017 und 2018 erwarten die Ökonomen eine «leicht anziehende Dynamik».

Den Nachholbedarf, der bei der Digitalisierung bestehe, habe die Branche erkannt, heisst es in der Studie. Diese werde sie in Zukunft unweigerlich vorantreiben. Konkret heisst das, dass die Finanzbranche in Zukunft stärker automatisiert werden soll: Neue Computerprogramme und Apps sollen Prozesse ausführen, die heute noch von Menschen durchgeführt werden. Beispiele für solche Neuerungen sind die Blockchain-Technologie, die Finanztransaktionen automatisiert, oder sogenannte Robo-Advisors, automatisierte Finanzberatungen.

Entwicklung und Wichtigkeit des Zürcher Finanzsektors

Zum Vergrössern klicken.

Für die Zürcher Banken und Versicherer seien diese Innovationen eine Chance, um neue Geschäftsfelder zu erschliessen und die Produktivität in einem schwierigen Geschäftsumfeld zu steigern, sagt Thomas Ulrich, Präsident des Zürcher Bankenverbandes. Die Digitalisierung zu beschleunigen, sei aber auch eine Pflicht, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen: «Wir dürfen nicht verpassen, auf den schnell fahrenden Zug aufzuspringen.»

Gemäss Studie gibt es besonders in der Beratung und beim Zahlungsverkehr einen starken Handlungsbedarf – also im Kerngeschäft der Banken. Das sei auch ein Bedürfnis der Kunden, sagt Ulrich. «Die Kunden wünschen auf verschiedenen Kanälen, zu jeder Tageszeit, mit diversen Geräten, in unterschiedlichen Situationen unsere Dienstleistungen zu beanspruchen.» Das sei wie beim Kauf eines Buches. Einmal lädt ein Kunde das Buch aus dem Internet herunter, das andere Mal kauft er es in einer Buchhandlung.Unklar bleibt, ob und wie viel Arbeitsplätze der Strukturwandel kosten wird. Eine langfristige Prognose beziffert die Studie nicht. Kurzfristig prognostizieren die Ökonomen, dass 2017 die Zahl der Beschäftigten noch einmal um knapp 0,2 Prozent schrumpfen und erst 2018 wieder wachsen wird. Sicher ist: Die Berufsprofile werden sich verändern.

Zürich ist gewappnet

«Ich verstehe, dass der Wandel Ängste bei den Menschen auslöst», sagt Volkswirtschaftsdirektorin Walker Späh. Aber die Angst vor dem Jobverlust durch die Maschine herrschte schon während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, und sie hätte sich als falsch herausgestellt. «Die Entwicklungen dürfen wir aber nicht unterschätzen», sagt sie. Walker Späh ruft deshalb Arbeitnehmer dazu auf, sich «lebenslang» weiterzubilden, und die Arbeitgeber, das auch zu ermöglichen und zu fördern. Besonders bei den älteren Arbeitnehmern.

Regierungsrätin Walker Späh und Stadtpräsidentin Mauch sind davon überzeugt, dass Zürich für die Herausforderungen gerüstet ist: auch dank der ETH, die Grundlagenforschung im Bereich der digitalisierten Finanzwelt betreibt. Und für dieses Jahr ist auf dem Gelände des zukünftigen Innovationsparks Zürich in Dübendorf ein Blockchain-Hub geplant.

Die Studienautoren, der Präsident des Zürcher Bankenverbandes und die Politik sind verhalten optimistisch, was die Zukunft anbelangt. Sie sind sich aber einig: Es rüttelt weiter, der Wandel hat erst begonnen.

(Tages-Anzeiger)