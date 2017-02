Boomtown Albisrieden oder wie gut kennen Sie Zürich?

Obwohl es beinahe gleich viele Menschen sind wie vor 45 Jahren, ist heute alles anders: Statistik Stadt Zürich hat heute Donnerstag die neusten Bevölkerungszahlen für die Stadt Zürich veröffentlicht. Schätzen Sie, wie viele Menschen wohnten Ende 2016 in Zürich?

Im vergangenen Jahr ist die Bevölkerung um 5278 Personen gewachsen (um 1,2 Prozent). Seit 1970 lebten nicht mehr so viele Menschen in der Stadt. Ein Rekord ist das allerdings nicht: Während 16 Jahren, zwischen 1955 und 1970, gab es noch mehr Stadtzürcher als heute. 1962 wurde das Bevölkerungsmaximum erreicht. Was glauben Sie, wie viele Zürcherinnen und Zürcher mehr lebten damals in der Stadt im Vergleich zu 2016?

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Verteilung der Menschen über die Zürcher Quartiere deutlich verändert. Heute leben mehr Menschen in den Stadtkreisen 9, 10 und 11 als damals. Seit 1970 ist beispielsweise das Quartier Sihlfeld um 4509 oder das Langstrassenquartier um 3734 Personen geschrumpft. Dafür ist Affoltern im Vergleich zu 1970 um 8196 und Altstetten um 4467 Personen gewachsen.

Während des vergangenen Jahres ist aber ein anderes Zürcher Quartier am stärksten gewachsen: Albisrieden im Stadtkreis 9, um 1849 Personen. Schätzen Sie, wie viel Prozent entspricht dieses Wachstum?

Entscheidend für den Anstieg in Albisrieden ist die Grossüberbauung Freilager auf dem Gelände des ehemaligen Zürcher Zollfreilagers. Dort sind in den vergangenen Jahren rund 850 Wohnen entstanden. Die Statistiker zählten Ende 2016 1600 Freilager-Bewohner. Die meisten, die 2016 nach Albisrieden zogen, wohnten schon vorher in Zürich. Deutlich weniger kamen von ausserhalb. Schätzen Sie, wie viele Personen sind 2016 innerhalb der ganzen Stadt umgezogen?

Der Anteil der Ausländer in der Stadt ist gegenüber dem Vorjahr relativ stabil geblieben und nur um 0,1 Prozentpunkte angestiegen. Schätzen Sie: Wie hoch ist der Ausländeranteil in der Stadt Zürich?

Während die Bevölkerung insgesamt erneut gewachsen ist, sind die Geburtenzahlen erstmals seit 2012 nicht gestiegen. Ob damit der Geburtentrend der letzten Jahrzehnte gebrochen ist, ist unklar. 2016 gab es 5176 Geburten, im Vorjahr waren es noch 15 mehr (5191). Noch immer werden in der Stadt aber mehr Menschen geboren als sterben. Schätzen Sie, wie viele Menschen sind 2016 in Zürich gestorben?

Weiterführende Informationen zur Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Zürich finden Sie hier in der Medienmitteilung der Stadt Zürich. (sip)