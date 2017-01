«Wir müssen kämpfen»

Dreimal nahm Christoph Blocher auf seinen Vorredner auf der anderen Seite des Atlantiks Bezug, dreimal sprach er von diesem «Trömp», wie er hier von vielen genannt wird. Dieser Trömp, der schwöre auf die Verfassung. Dieser Trömp, der baue eine Mauer zu Mexiko und mache so etwas gegen die unerwünschte Migration. Dieser Trömp!

Der direkte Bezug zu Donald J. Trump wäre nicht nötig gewesen. Wer eine Stunde zuvor die Inaugurationsrede des seit gestern 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gesehen hatte, der konnte gar nicht anders, als die jährliche «Standortbestimmung» von Alt-Bundesrat Christoph Blocher im Albisgüetli daran zu messen.

Und ja: Da reden zwei vom Gleichen. Vom Volk. Von den Eliten. Von der Machtlosigkeit der einen und der Machtversessenheit der anderen. Und von jenen, die die Verhältnisse wieder zurechtrücken. Von sich.

Der böse Keim im Bundesrat

Um das Volk retten zu können, um die Power wieder den People zu geben, wie es Trump und «Batman»-Bösewicht Bane in den exakt selben Worten sagen, muss zuerst die herrschende Ordnung diskreditiert werden. «Washington» im Fall des amerikanischen Präsidenten, «Bern» im Fall von Blocher. Dieser redete nicht mehr von der «Diktatur von Bundesbern» wie noch vor einem Jahr, inhaltlich meinte er aber dasselbe. «Die Entmachtung der Bürger ist in ­vollem Gange», sagte Christoph Blocher. Und die Keimzelle dieser Entmachtung, die sitze im Bundesrat, wo die Unabhängigkeit des Landes und die direkte ­Demokratie schon lange nicht mehr ­geachtet würden.

Blocher meinte damit das institutionelle Rahmenabkommen mit der Europäischen Union, das auf der diesjährigen Prioritätenliste des Bundesrats steht. «Gute Nacht, Freiheit! Gute Nacht, Selbstbestimmung! Gute Nacht, Unabhängigkeit!», sagte, nein, rief Blocher, und forderte den Saal mit den über tausend SVP-Freunden zum Widerstand auf. Zum aktiven Widerstand, mit einem Ausrufezeichen.

Und dieser Widerstand gegen die ach so Liberalen, gegen die Netten und Guten, gegen die Mainstream-Medien und Besserwisser sei flächendeckend nötig. Bei der Energiestrategie, bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative («so bösartig hat man die Verfassung noch nie verletzt!»), bei Rasa. Immer ist es: Sie gegen uns. «Das Establishment nennt uns die Dummen, die Unanständigen, die Stillosen und Populisten.»

Wir gegen sie, immer, überall

Dabei sei es die Schweizerische Volkspartei, seine Partei, die für dieses Volk einstehe. «Wer hat vor allen anderen die Scheinasylanten entdeckt? Wer zuerst den Islamismus? Wer hat mit der Minarett-Initiative eine klare Grenze gezogen?» Ja, wer wohl. «Bei all diesen Dingen ging die SVP voran!»

Wir gegen sie. Das Volk gegen das Establishment. Das Volk gegen die Elite. Und was für eine Elite das ist! Richter, Professoren, Politiker, die das Volk entmachten, knechten, und eigenmächtig definieren, was Recht ist. Blocher nannte den ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon, der nach dem Watergate-Skandal gesagt hatte, wenn ein Präsident so etwas anordne, sei es nicht illegal. Blocher nannte Carl Schmitt, der die Herrschaft Adolfs Hitlers juristisch legitimiert hatte. Und dazwischen nannte er eine anonyme Nationalrätin der Grünliberalen, welche die Um­setzung der Masseneinwanderungs­initiative mit den Worten verteidigte, das Parlament dürfe die Initiative so umsetzen, wie es ihm passe. Alles Beispiele für das Anpassertum der Elite. Das seien die Gleichen, wie die, die sich damals bei den ­Nazis in Windeseile dem neuen Regime untergeordnet hätten. Hauptsache ­Posten und Lohn stimmen. Und das sind die Gleichen, die es heute und ganz ­aktuell zu bestrafen gilt. «Das sind die Totengräber unserer Demokratie. Sie gehören abgewählt!»

Studiert ist nicht gleich gescheit

Verhöhnen, verachten, verdammen: Das macht Blocher nicht nur bei Politikern, das kann er auch bei Akademikern (denen er selber angehört). Ausführlich zitierte er aus einem Buch zur Reform der Volksrechte des ehemaligen Geschichtsprofessors und Blocher-Intimfeinds Georg Kreis und anderen. Von Leuten, die sich für gescheit halten würden. «Dabei haben sie nur studiert, das ist nicht das Gleiche.» Was er sagen wollte, und was er nach einer etwas umständlichen Volte rund um seine Frau Silvia schliesslich tatsächlich auch sagte, war: «Akademiker sind Dorftrottel.»

Gelächter im Saal. Applaus im Saal. Dann sang der ehemalige Bundesrat ein Lied («Wer soll das bezahlen») und der Saal sang mit. Es hatte fast schon etwas Liebliches, etwas sehr Schweizerisches. In Washington lieferten sich zum gleichen Zeitpunkt Demonstranten und Polizei Strassenschlachten, an der Endstation Albisgüetli komplimentierten Zürcher Beamte eine Handvoll Juso-Protestler mit ausgeschnittenen Blocher-Masken wieder zurück ins Tram.

2017 für die Geschichte

In Washington sagte Trump, der 20. Januar werde in die Geschichte eingehen als jener Tag, an dem das Volk wieder die Herrscher dieser Nation würden. In Zürich sagte Blocher, dass man wieder Demokratiefreunde statt Demokratiefeinde brauche. 2017 sei das Jahr des Widerstands, «nicht der Anpassung!», das Jahr der Unabhängigkeit, das Jahr, in dem man mit aller Macht um die gefährdeten Volksrechte kämpfen müsse. «Es brodelt im Volk. Die Herrschenden sollten sich nicht in der Illusion wiegen, man könne den Volkswillen überfahren, und alles sei bestens.»

Alle Power dem Volk. Und zwar dem eigenen. «America first!», rief Trump den Menschen zu. «Es lebe die Schweiz!», waren die letzten Worte von Blocher an seine Getreuen im Albisgüetli. «Die Schweiz zuerst!» hätte auch gepasst.

