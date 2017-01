Und Sie fahren ja doch Ski

Starker Franken, fehlender Schnee, sinkendes Interesse am Schneesport: Fachleute prognostizieren frostige Zeiten für die Winterdestination Schweiz. In den Medien ist von skifaulen Eidgenossen die Rede und vom Rückgang der Skilager, weil die Motivation der Schüler- und Lehrerschaft für diese Sportart fehle.

Allen Skisportpessimisten sei an dieser Stelle gesagt: Zumindest bei den Leserinnen und Lesern von DerBund.ch/Newsnet im Kanton Zürich ist die Lust am Brettern nach wie vor ungebrochen. 96,6 Prozent der 2090 Teilnehmer einer Umfrage von DerBund.ch/Newsnet geben an, dass sie das Skifahren oder Snowboarden beherrschen, und gut die Hälfte der Befragten will in dieser Saison sicher auf die Piste. 33 Prozent geben sogar an, dass sie sich einen Winter ohne diese Schneesportarten gar nicht vorstellen können.

Singles sind eher Skifahrmuffel

Vor allem Familien mit Kindern und Paare ohne Kinder lieben es, in ihrer Freizeit die Skier oder die Snowboards umzuschnallen. Bei den Singles ist die Begeisterung weniger ausgeprägt. Hier halten sich die Pistenbegeisterten und Skifahrmuffel die Waage. Sie gehen auch weniger häufig Ski fahren oder snowboarden als Paare und Familien.

Wenn die Zürcherinnen und Zürcher auf die Piste gehen, dann lassen sie sich den Spass auch etwas kosten: Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer gibt bis zu 150 Franken pro Tag für diese Wintersportarten aus. 15 Prozent würden auch mehr investieren. Ihre Liebe fürs Skifahren und Snowboarden geht sogar so weit, dass sich 87 Prozent der Befragten eine eigene Ausrüstung leisten, statt sie zu mieten. Bei den unter 25-Jährigen geben sogar 93 Prozent an, Skier oder Snowboards zu besitzen. Das lässt nicht auf fehlende Motivation schliessen.

Mehr als 10-mal auf die Piste pro Saison

Angesichts der Tatsache, dass knapp drei Viertel der Skifahrer mehr als zweimal pro Saison und fast ein Drittel gar mehr als 10-mal auf die Skier oder aufs Snowboard stehen, kann man die Zürcherinnen und Zürcher also durchaus als spendierfreudige Vielfahrer bezeichnen. Auch von nachlassendem Interesse an diesen Sportarten kann keine Rede sein: Über die Hälfte der Teilnehmer geht häufiger oder zumindest gleich oft wie in früheren Jahren auf die Piste. Besonders gerne stehen die Befragten in Skigebieten des Kantons Graubünden auf die Bretter (knapp 56 Prozent). 17 Prozent ziehen Gebiete der Region Zürich und der angrenzenden Kantone vor, 12 Prozent reisen in den Kanton Wallis.

Nur rund ein Drittel der Befragten gibt an, in dieser Saison nicht mehr Ski oder Snowboard zu fahren. 45 Prozent von ihnen finden es zu teuer, 39 Prozent haben schlicht keine Lust dazu und 34 Prozent hat es zu viele Leute auf der Piste. Die übrigen haben keine Zeit, die Skigebiete sind ihnen zu weit weg oder sie sind die Einzigen in ihrem sozialen Umfeld, die noch Ski fahren oder snowboarden.

Es muss schon Naturschnee sein

Wenig Einfluss auf den Entscheid, die Bretter in die Ecke zu stellen, haben andere Sportarten. So geben nur gerade 16 Prozent an, lieber Schneeschuh wandern zu gehen. 15 Prozent ziehen das Langlaufen den alpinen Sportarten vor und weitere 15 Prozent gehen lieber schlitteln. Schlittschuh laufen, das im vergangenen Dezember dank vieler zugefrorener Seen ein kurzes Hoch hatte, geben lediglich 6,5 Prozent als bevorzugte Wintersportart an.

Das Skifahren und Snowboarden hat in der Schweiz daher zumindest bei der Bevölkerung des Kantons Zürich noch eine Zukunft. Nur 8,9 Prozent ziehen ausländische Skigebiete den hiesigen vor. Eine Bedingung gibt es aber: Es braucht weiterhin genügend Schnee. Denn jeder Dritte gibt an, dass Wintersport nur Spass mache, solange es Naturschnee habe.

(Tages-Anzeiger)