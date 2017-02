Steuererhöhung mit Hausverkauf verhindert

Die geplante Steuerfusserhöhung um 3 auf 122 Prozent gab an der Gemeindeversammlung von Wald am 13. Dezember 2016 viel zu reden. Obwohl ein 300'000-Franken-Defizit drohte, schickte die Versammlung der Zürcher Oberländer Gemeinde das Budget samt Steuerfussantrag mit 101:77 Stimmen zurück an den Absender, den Gemeinderat. Damit war Wald die einzige der 168 Zürcher Gemeinden, die mit einem Notbudget ins Jahr 2017 gehen musste. Ein Notbudget bedeutet, dass nur die nötigsten und von Gesetzen geforderten Ausgaben erlaubt sind. Neue Investitionen dürfen keine getätigt werden.

Am 14. März trifft sich die Gemeindeversammlung erneut im Schwertsaal. Eine zweite Abfuhr würde die Gemeinde in arge Schwierigkeiten bringen. Dessen ist sich der Gemeinderat bewusst. Nun hat er einen neuen Voranschlag verabschiedet – ohne Steuererhöhung und gar mit Ertragsüberschuss von rund 140'000 Franken. Wie ihm das gelungen ist, schreibt er in einer Medienmitteilung von heute Donnerstag.

Hausverkauf für 1,65 Millionen

Zwar verschlechtert der Verzicht auf die Steuerfusserhöhung das ursprüngliche Budget um 459'000 Franken, schreibt der Gemeinderat. Doch er hat den Sparstift angesetzt und Investitionen (und damit Abschreibungen) gestrichen. Was aber am meisten geholfen hat, das Resultat zu drehen, war der Verkauf eines schönen Mehrfamilienhauses für 1,65 Millionen. Die Gemeindeversammlung hatte diesen Schritt, der einen Buchgewinn von 286'000 Franken einbrachte, gleich nach der Budgetrückweisung im Dezember beschlossen. Damit entschieden die Walder anders als das Zürcher Stadtparlament, das gestern Mittwochabend entschied, das Tafelsilber, in diesem Fall die Villa Winkelwiese, nicht zu veräussern.

Nun stehen die Chancen gut, dass die Gemeindeversammlung von Wald im März das neue Budget und den bei 119 Prozent verharrenden Steuerfuss gutheisst. Wald gibt 59,82 Millionen aus und nimmt 59,96 Millionen ein, wobei 21,3 Millionen aus dem kantonalen Finanzausgleich kommen. (Tages-Anzeiger)