Stadträte teilen sich Departement auf

In knapp zwei Wochen, am 31. Januar, räumt Matthias Gfeller (Grüne) sein Büro. Aus gesundheitlichen Gründen und nach der sogenannten Wärmering-Affäre tritt der Infrastruktur-Stadtrat zurück. Die Wahl seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers findet aber erst am 12. Februar statt. Und sollte es zu einem zweiten Wahlgang kommen, ist erst am 2. April klar, wer nachfolgt. Das genaue Datum des Amtsantritts ist noch unbekannt.

Bis dahin wird ein Trio die Geschäfte des Departements Technische Betriebe interimistisch übernehmen, wie der Winterthurer Stadtrat heute mitgeteilt hat. Gfellers offizielle Stellvertreterin, Sicherheitsvorsteherin Barbara Günthard-Maier (FDP), wird weiterhin den Bereich Stadtwerk und auch den Stab des Departements führen. Stadtwerk ist jene Abteilung, in der finanzielle Unregelmässigkeiten geschahen und aus dem zwei Kaderleute entlassen wurden. Es wird bereits seit Juli 2016 von Günthard-Maier geführt.

Diese Doppelbelastung war so gross, so die Medienmitteilung, dass die anderen Abteilungen nicht auch von ihr übernommen, sondern verteilt werden. Schulstadtrat Stefan Fritschi (FDP) übernimmt Stadtbus, Bauvorsteher Josef Lisibach (SVP) den Bereich Stadtgrün. (pu)