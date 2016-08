Betreff: «Kein Vorenthalten von Schweinefleisch aus religiösen Gründen». Das Anliegen der so betitelten Einzelinitiative des Ustermer Bürgers Marcel Blunier lautete: Der Regierungsrat soll mit allen erforderlichen Massnahmen dafür sorgen, dass niemand aus religiösen Gründen daran gehindert werde, Schweinefleisch zu essen.

Diese Initiative wurde heute im Kantonsrat beraten, und die Voten gerieten zuweilen zu einem Lobgesang auf die Schweinsbratwurst. So etwa, als Matthias Hauser (SVP, Hüntwangen) das Schweinefleischessen als Massnahme gegen den Rinderwahnsinn und die Überfischung der Meere pries. Trotzdem stimmte er dem Vorstoss nicht zu: «Es ist ja niemandem verboten, auf dem Pausenplatz seinen Cervelat auszupacken.»

«Müssen wir alle bald im Burkini baden?»

Anlass zu dem Vorstoss waren die Nachrichten, dass in Schaffhausen Zivilschutzleistenden in Restaurants kein Schweinefleisch mehr aufgetischt wird, weil darunter muslimische oder jüdische Personen sein könnten, die aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch essen dürfen. Auch an der Primarschule Uster wird beim Mittagstisch mit dieser Begründung kein «Schwinigs» mehr serviert.

Für eine vorläufige Unterstützung der Initiative hat sich aber nur die EDU ausgesprochen, die damit ein Zeichen gegen die «falsche Entwicklung» setzen wollte, dass die christlichen Werte immer mehr untergraben würden. «Müssen wir alle bald im Burkini baden?», fragte Hans Egli (EDU, Steinmaur).

«Integration via Schweinekram»

«Wir sollen nicht wegen einer kleinen Gruppe unseren Speiseplan ändern», fand zwar Jean-Philippe Pinto (CVP, Volketswil), doch schiesse diese Initiative über das Ziel hinaus. Hanspeter Göldi (SP, Meilen) erklärte als Präsident des Berufsverbandes der Köchinnen und Köche (Hotel & Gastro Union), dass es heutzutage ohnehin selbstverständlich sei, eine Alternative zu einem Fleischmenü anzubieten.

Richtig in Rage redete sich Robert Brunner (Grüne, Steinmaur): Er sehe keinerlei Notwendigkeit für eine «religiöse Integration via Schweinekram» und ortete eher das Problem bei den verschiedenen religiösen Vorschriften der Freikirchen. Es gebe allerdings eine religiöse Gemeinschaft, der er sich anschliessen würde, fuhr er fort: «Eine, die alle Lauchgerichte verbietet.»

Die Einzelinitiative erhielt nur gerade fünf Stimmen und ist damit vom Tisch. (DerBund.ch/Newsnet)