Einfach mal auf Frieden schalten

Zwischen Krieg und Frieden liegen ein paar Zentimeter. Und eine simple Drehbewegung mit der Hand. Diesen Eindruck erweckt ein Schalter in der Zivilschutzanlage im Parkhaus unter dem Stadttheater Winterthur. Mit ihm lässt sich per einfachem Klick von «Frieden» auf «Krieg» umschalten – und umgekehrt. Der Knopf befindet sich im Technikraum der Anlage, der nicht öffentlich zugänglich ist. «Sie können ihn betätigen, es passiert nichts», beruhigt Stefan Mösli von Schutz?&?Intervention Winterthur bei einer Besichtigung. Der Schalter steht im Zusammenhang mit der technischen Steuerung der Zivilschutzanlage. Mit ihm liesse sich der Schutzraum bei Generatorbetrieb auf den Ernstfall umstellen, sodass er punkto Energieversorgung völlig autark wäre.

Schutzraum für 5000 Personen

Das 1979 erstellte Theater-Parkhaus wurde auch als Zivilschutzanlage unter anderem für die Bewohner der nahen Altstadt konzipiert. Im Fall eines kriegerischen Ereignisses konnte es innert Tagen in einen Schutzraum für knapp 5000 Personen umgerüstet werden. Der Betonbunker, «schocksicher» gebaut und mit Entgiftungsschleusen am Eingang versehen, war vor allem auch mit Blick auf einen möglichen Atomschlag im damaligen Kalten Krieg erstellt worden.

Er habe schon gestaunt, als er den Schalter zum ersten Mal gesehen habe, sagt Mösli. «Das tönt ja hochdramatisch», habe er gedacht. Aber schnell sei klar geworden, dass es um Technik geht – «und sich der US-Präsident mit dem Schalter kaum beeinflussen lässt». Heute ist die riesige Zivilschutzanlage immer noch betriebsbereit. Die Notstromaggregate, Dieselmotoren und Lüftungsfilter werden regelmässig gewartet, und auch der ominöse Friedens-Schalter wird funktionstüchtig gehalten.

Auf Postkarten verewigt

Zu den frühen Entdeckern des speziellen Objekts gehörte Marc Baumann, der 2009 bis 2014 Direktor des Theaters Winterthur war und heute Direktor von Swiss Casinos Zürich ist. Er wurde bei einer technischen Führung auf den Schalter aufmerksam und hat ihn fotografiert, wie er erzählt. Aus heutiger Sicht wirke die Beschriftung «fremd und vielleicht sogar etwas martialisch», findet Baumann. Doch das Theater war mitten im Kalten Krieg erbaut worden, als in der Schweiz fast jedes Haus mit einem atombombensicheren Luftschutzkeller ausgerüstet wurde.

Baumann hielt den Schalter für so originell, dass er davon Postkarten drucken liess. Ein paar Exemplare sind bis heute im Umlauf. «Der Schalter stand für mich stellvertretend für den damaligen Zeitgeist.» Die Postkarten sollten – mit einer Prise Humor – an die jüngere Vergangenheit der Schweiz erinnern und gleichzeitig das viel diskutierte Theatergebäude von Frank Krayenbühl in einen historischen Kontext stellen. Das Gebäude sei ein wichtiger Zeitzeuge, das zeige sich auch an diesem Schalter, so Baumann. Er erinnert sich an eine weitere Entdeckung bei der damaligen Führung durch die Luftschutzanlage. So sei er auf Stiefel gestossen, die in Kriegszeiten dazu gedient hätten, sich vor Radioaktivität zu schützen. «Nur standen diese Gummistiefel schon seit Jahren unbenutzt da und waren so brüchig geworden, dass sie buchstäblich auseinanderfielen, als wir sie aufheben wollten. Auch das wäre ein Bild wert gewesen.»

