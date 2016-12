Die Kirche Egg darf weiter läuten

«Die Stärke einer dörflichen Gemeinschaft ist es, sich in guten und schwierigen Zeiten nahe zu sein. Schönes kann geteilt und Schweres gemeinsam getragen werden.» So stellt sich die reformierte Kirche Egg auf ihrer Homepage vor. Dieses «Schwere» sind für einige Nachbarn unter anderem die fünf Kirchenglocken. Sie wohnen 68 und 105 Meter vom Kirchturm entfernt und fühlen sich vom Geläut enorm gestört. Zwar wurden die nächtlichen Viertelstundenschläge schon vor drei Jahren abgeschafft, doch die Nachbarn wollten nachts auch die Stundenschläge nicht mehr hören und das Abendgeläut am Wochenende von 14 auf 4 Minuten verkürzt wissen.

Doch die Baukommission von Egg hatte wenig Gehör für ihre Lärmklage. Sie verpflichtete die Kirchenpflege einzig, die Lautstärke der nächtlichen Glockenschläge um 10 Dezibel zu reduzieren und statt eines mechanischen einen elektrischen Klöppel zu verwenden. Das fochten die Nachbarn beim Baurekursgericht an, sie verwiesen auf Lärmgutachten und auf eine Unterschriftensammlung, wonach sich 141 Einwohner von Egg von den Glocken gestört fühlten. Doch wurden sie erneut nicht erhört, wie dem kürzlich veröffentlichten Entscheid zu entnehmen ist.

Nur noch einmal aufwachen

Das dreiköpfige Baurekursgericht stützt sich unter anderem auf die ETH-Studie über die Auswirkungen von Kirchengeläut auf den Schlaf. Darin wird festgestellt, dass es schon bei 40 Dezibel – gemessen neben dem Ohr – zu zusätzlichen Aufwachreaktionen kommen kann. In der bisherigen Rechtssprechung galten 60 Dezibel als kritischer Wert. Zehn Dezibel weniger würden in Egg eine deutliche Verbesserung bringen, schreibt das Gericht, es sei höchstens noch mit einer zusätzlichen Aufwachreaktion zu rechnen.

Weiter beruft sich das Baurekursgericht auf eine Kirchgemeindeversammlung im Jahr 2013 mit 150 Anwesenden, wovon sich 75 Prozent für den nächtlichen Stundenschlag ausgesprochen hätten. Während die Glockengegner Egg als Agglomerationsgemeinde mit reger Bautätigkeit und nur noch wenig Bauern bezeichneten, betonte die Egger Baukommission die ländliche Prägung der Gemeinde mit vielen Vereinen und immerhin sechs Prozent der Bevölkerung, die im primären Sektor tätig seien.

Aus all dem schliesst das Gericht: Auch wenn der Stundenschlag in der heutigen Zeit, in der jeder Haushalt über mehrere Uhren verfüge, an Bedeutung verloren habe, sei doch rund die Hälfte aller Personen mit dieser Tradition noch eng verbunden. Wenn die ortskundige Baubehörde deshalb von einem «nicht unerheblichen öffentlichen Interesse» am nächtlichen Glockenschlag spreche, sei das nicht zu beanstanden. «Der Verzicht auf den nächtlichen Stundenschlag wäre angesichts dieser Akzeptanz und des Umstands, dass eine geringe Anzahl Liegenschaften von den Immissionen in lärmrechtlich relevantem Ausmass betroffen sind, unverhältnismässig.»

Die Nachbarn rekurrierten auch gegen das Abendläuten am Samstag und Sonntag um 19.01 Uhr. Es dauert 14 Minuten und beschäftigt alle fünf Glocken. Dann sei es nicht mehr möglich, gemütlich zu essen, zu lesen oder sich zu unterhalten, kritisierten sie. Das Geläut beeinträchtige die abendliche Erholung und Besinnlichkeit. Würde das Abendläuten nur vier Minuten dauern und nur mit einer Glocke ausgeführt werden, müssten die aufgenommenen Tätigkeiten nicht unterbrochen werden.

Baukommission und Kirchgemeinde hielten dem entgegen, dass in Egg seit mindestens 60 Jahren mit fünf Glocken geläutet werde. Die umliegenden Wohnhäuser seien alle später gebaut worden. Die von den Nachbarn verlangte Einschränkung des Abendläutens wäre eine «empfindliche Beeinträchtigung einer althergebrachten Tradition, die in der christlich geprägten Gesellschaft und in der massgeblichen ländlichen Gemeinde nach wie vor eine hohe Bedeutung hat». Dem pflichtet das Baurekursgericht bei. Anlässlich eines Ortstermins stellte es fest, dass das Geläut im Gebäudeinnern nicht als «erheblich störend» zu beurteilen sei und dass die Glocken im Zusammenspiel ein «stimmungsvolles Geläut» ergäben. Auch sei diese Tradition nicht auf ländliche Gebiete beschränkt, denn selbst städtische Gemeinden wie Thalwil oder Meilen kennten das Ein- und Ausläuten des Sonntags mit allen Glocken. «Zwar mag es sein, dass der Sonntagabend um 19 Uhr für viele Personen eine besinnliche Zeit ist. Jedoch ist es gerade auch Sinn und Zweck des Ein- und Ausläutens des Sonntags, die Bevölkerung auf den für das Christentum wichtigen Sonntag aufmerksam zu machen und die Bevölkerung zum Nachdenken anzuregen.»

