Kein Bistro mehr in der französischen Wüste

Während die grossen Städte wachsen, leeren sich Frankreichs Dörfer rasant. Zu diesem Schluss kommt eine Zukunftsstudie des französischen Innenministeriums: Jedes Jahr wächst die Quadrat­meterfläche leer stehenden Wohnraums und unvermieteter Geschäftshäuser in den Dörfern und kleinen Städten in ländlichen Gegenden. Von einer «zweiten Landflucht» ist die Rede. Unternommen wird dagegen nichts. Im Gegenteil: Die Autoren der Studie raten, staatliche Investitionen weiter auf die Metropolen zu konzentrieren.

Für Frankreichbesucher war es jahrzehntelang ein Rätsel, wie die Cafés und Geschäfte in den Dörfern überleben konnten. Sie hiessen Bar des Sports oder Café de la Gare. Man stand morgens am Tresen und kippte den ersten kleinen Schwarzen runter, verhandelte das Weltgeschehen und spülte mit einem Glas Wein nach. Auf dem Boden sammelten sich die Zigarettenkippen. Nebenan gab es eine Bäckerei, vielleicht sogar einen Zeitungskiosk und mit etwas Glück sogar eine Apotheke und einen kleinen Lebensmittelladen.

Szenen wie aus alten Filmen

Doch abseits der grossen touristischen Anziehungspunkte sind das inzwischen Szenen, die man nur noch aus Filmen kennt. Das Gesicht von Frankreichs Dörfern hat sich verändert. Heruntergezogene Rollläden, verstaube Vitrinen mit dem Schild «À louer», zu vermieten, ausgestorbene Dorfkerne mit langsam verfallenden Häusern haben ersetzt, was der Romantiker in Frankreich zu finden immer sicher sein konnte: ländliche Idylle gepaart mit fast urbaner Lebendigkeit. Erst schlossen die Geschäfte, dann die Bistros, schliesslich gab die Verwaltungsreform unter Ex-Präsident Nicolas Sarkozy den kleinen Gemeinden den Rest. Postämter machten dicht, Gerichte wurden verlegt, Verwaltungen zusammengeschlossen.

Auch in Frankreich schreitet seit mehr als einem Jahrzehnt voran, was Experten die «Metropolisierung der Wirtschaft» nennen. Dreiviertel des Wachstums wird in den 15 grössten französischen Ballungsräumen erwirtschaftet. Das ist ein Anteil weit über dem Durchschnitt von 60 Prozent der OECD-Länder. So steht es in der jüngsten Studie von France Strategie, einem Thinktank des Innenministeriums, der die grossen Linien der Entwicklung Frankreichs bis 2027 begleiten soll.

Mit anderen Worten: Jenseits der grossen Metropolen ist die Arbeitslosigkeit hoch, das Pro-Kopf-Einkommen niedrig, und wo kein Geld ist, schliessen die Geschäfte. In Forbach im Elsass beispielsweise oder in Marmande im Südwesten des Landes stehen bis zu ein Viertel der Geschäftsräume leer. «Es gibt Bürgermeister, die regelrecht in Panik geraten», sagt Pascal Madry, der Direktor des urbanistischen Zentrums Institut du Commerce et de la Ville. Mit gutem Grund: Die ohnehin geringen Einkünfte der Kommune werden noch spärlicher.

Der Staat ist mit seinen Bemühungen, diese Entwicklung zu bremsen, gescheitert und zieht jetzt daraus die Konsequenzen. Die Autoren der staatlichen Studie sehen Frankreichs Zukunft nicht mehr auf dem Land. Kurz nach Veröffentlichung des Papiers kündigte Premierminister Manuel Valls einen Zukunftspakt an: Ab nächstem Jahr werden 150 Millionen Euro in die 15 grössten Ballungszentren des Landes fliessen, an erster Stelle Paris und Umgebung. Es klingt, als hätte die sozialistische Regierung die ländlichen Gemeinden damit schlicht abgeschrieben.

Nicht nur der Handel macht dort dicht, auch die Bewohner verschwinden. Weil die Instandhaltung oder Restaurierung alter Bausubstanz unbezahlbar wird, ziehen sie es vor, staatlich geförderte Einfamilienhäuser zu erwerben, die an der Peripherie zwischen den alten Zentren und den neuen Hypermärkten entstehen.

Es ist vor allem der Nordosten Frankreichs, der seit der Deindustrialisierung abgehängt ist. In Sierck-les-Bains, einer 1700-Einwohner-Kommune an der Grenze zu Deutschland und Luxemburg, versucht der Bürgermeister, die 25 leer stehenden Häuser zu retten, die Spekulanten im Zentrum verfallen lassen. Auch ein grosses Restaurant steht leer. Um es wieder instand zu setzen, wären zwei Millionen Euro nötig: «Das ist mehr als das Jahresbudget der Kommune», sagt Bürgermeister Laurent Steichen.

In Sierck-les-Bains stehen 15 Prozent der Wohnungen leer, das ist landesweiter Höchststand. Selbst die Pendler, die in Luxemburg arbeiten und gut verdienen, ziehen Neubauten vor. In anderen Altstädten ist der Leerstand innerhalb des letzten Jahrzehnts von 6 auf 9 Prozent gewachsen. «Frankreich erlebt eine zweite Landflucht», konstatiert Emmanuel Ducasse, Immobilienexperte des Crédit Foncier. «Die meisten Immobilienverkäufe konzentrieren sich auf 3000 Kommunen. In den restlichen 12 000 läuft gar nichts mehr. Manche Häuser werden drei, vier Jahre angeboten, bis ein Käufer gefunden wird.»

Aber kann man tatsächlich von Landflucht sprechen, wenn es die Menschen «raus in die Natur» zieht? «Nein», behauptet der Pariser Urbanist Daniel ­Behar. «Wir beobachten im Grunde das genaue Gegenteil. Die Dörfer und Zentren leeren sich, während an ihren Rändern neorurale Territorien entstehen, wo Einfamiliensiedlungen und neue Einkaufszentren aus dem Boden spriessen. Man braucht nur durch Frankreich zu reisen und wird ungeachtet regionaler Unterschiede dieselbe Beobachtung ­machen: neben dem Hypermarché die Tankstelle, der Baumarkt, riesige Flächen für Parkplätze.» Überall sehen sie gleich aus, gleich hässlich.

Der Forscher spricht vom «territorialen Zapping»: Die Zentren seien nicht komplett verwaist, behauptet er, aber die Franzosen zögen es vor, dort nicht mehr zu leben, sie bestenfalls nur noch als Touristen zu besuchen. Aber wie lange kann das gut gehen? Und was passiert mit Dörfern, die keine Touristen anziehen? «Das Ausbluten dörflicher und kleinstädtischer Zentren, die Frankreichs Skelett ausmachten, ist eine unbestreitbare und beunruhigende Entwicklung», räumt Behar ein. Grosse Teile Frankreichs wären damit endgültig abgehängt. «Paris, ein paar Metropolen und der Rest dann nur noch französische Wüste?», fragt die Regionalzeitung «L’Est Républicain» besorgt. Und kein Bistro weit und breit.

(Tages-Anzeiger)