Familienanlass mit Nebenwirkungen

Die Wortwahl ist kein Zufall. «Das ist mein Baby», sagt der Mann mit Kopf­hörer und Mikrofon. Er spielte schon viele Rollen im ­Eishockey – Schweizer Nationalspieler, Agent, Kolumnist. Doch sein Baby kommt aus Davos und ist eigentlich schon ein Teenager: Vor 14 Jahren lancierte Doug Honegger die TV-Übertragungen des Spengler-Cups nach Kanada.

In seinem Geburtsland ist Honegger darum längst das Gesicht des Turniers. Früher kommentierte er, heute erklärt der 48-Jährige neben der Spielerbank, was sich dort so tut. Und danach macht er Interviews – selbstverständlich sollen es Siegerinterviews sein.

Die Rolle als Erfolgsbotschafter gefällt Honegger sichtlich, und nach der Startniederlage gegen Minsk kann er sie am Donnerstag schon zum zweiten Mal spielen. Das 5:1 gegen Mountfield bedeutet nicht bloss den Halbfinaleinzug, sondern auch viele strahlende Gesichter, welche live die Zuschauer daheim erfreuen. «Mein Vater hat um sieben zum Morgenkaffee den TV eingeschaltet», schwärmt 1:0-Schütze Andrew Ebbett.

Seit der Spengler-Cup das Team Canada im Programm hat, prägen die Nordamerikaner den Anlass. Sie haben von 32 Ausgaben 13 gewonnen und das Klischee der grossen Eishockeyfamilie mit Leben gefüllt. Mason Raymond, der Topskorer des Jahrgangs 2016, ist der Schwiegersohn von Andy Murrays Cousine. Der damalige ZSC-Trainer Murray coachte 1984 das Premierenteam, und für Raymond ist das Turnier eine Gelegenheit, die eigene Familie zu versammeln. Seine ­Eltern sind ebenso in Davos wie seine Frau und die zwei Kinder. «Wundervoll» findet das der 31-Jährige, «ich wünschte, es wäre das ganze Jahr über so.»

121 Menschen und 8 Hunde

Seine Mitspieler empfinden offenbar gleich. Nicht weniger als 121 Mitglieder zählt die kanadische Delegation, dazu 8 Hunde. Premierengast Ebbett hat von seinen Kollegen gehört, es seien noch nie so viele Babys dabei gewesen wie diesmal. Während der Spiele leuchtet ein ganzer Zuschauersektor im Rot der Ahornblätter. Der 69-jährige Assistenzcoach Dave King stellt darum fest: «Die Hockeyfamilie ist gross.»

Die Idylle passt perfekt zur Weihnachtszeit und ist ein wichtiger Teil des Produkts, das per TV-Signal in die Heimat geht. «Wir verkaufen drei Dinge», erklärt Honegger, «erstens das Team ­Canada, zweitens die Stimmung, drittens den grossartigen Sport.»

Und dann wird am Spengler-Cup auch noch etwas Viertes verkauft: Arbeitskräfte nämlich. Denn so gut die Destination Davos dem Familienleben tut: Sie dient auch als Bühne, den Marktwert zu steigern. Für manche wie die vertraglosen Raymond oder Gregory Campbell durchaus kurzfristig. Für ­andere eher mittelbar. «Cory Conacher und Tom Pyatt waren letztes Jahr hier und sind jetzt in der NHL», sagt Honegger, «Trainer Guy Boucher ebenfalls.»

Damit nicht genug. Mit George McPhee hat auch der letztjährige Personaldirektor inzwischen einen NHL-Job: Er wurde General Manager des neuen Teams in Las Vegas. Und Honeggers Reporterkollege bei TSN, Steve Kouleas, sagt zwar, er möchte am liebsten die nächsten zehn Jahre am Spengler-Cup bleiben. Aber er macht auch eine Einschränkung: «Falls der Medienchef der ­Vegas Golden Knights anklopft, würde ich kaum Nein sagen.» Die Bekanntschaft mit McPhee aus dem letztjährigen Spengler-Cup kann da nicht schaden.

So schreibt das Team Canada alle möglichen Familiengeschichten. Doch so gross die kanadische Delegation in Davos ist, so klein wirkt hier ihre Welt. «Wir haben Doug Honeggers Schweizer an den Olympischen Spielen 1992 ­besiegt», erinnert sich der damalige Coach King. «Aber wir haben sie ­danach an der WM geschlagen», gibt ­Honegger zurück. Rivalitäten gibt es also auch in dieser Familie.

(Tages-Anzeiger)