Den Samba austreiben

«Não deixe o Samba morrer» (Lass den Samba nicht sterben), so heisst eines der berühmtesten Lieder des Karnevals von Rio de Janeiro aus den 70er-Jahren. Mitten im Juni 2017 wird es auf den Strassen der Stadt von Demonstranten gesungen. Aus dem Text von damals, der als melancholische Liebeserklärung gemeint war, ist ein Schlachtruf gegen eine konkrete Bedrohung geworden. Denn das von zahlreichen Krisen geplagte Rio streitet sich gerade um das Herzstück seiner Identität.

Bürgermeister Marcelo Crivella, seit Anfang des Jahres im Amt, will die Subventionen für die Sambaschulen um die Hälfte kürzen. Das eingesparte Geld, rund 3,8 Millionen Franken, soll angeblich in Kindertagesstätten investiert werden. Das klingt erst einmal vernünftig. Rio hat vor einem Jahr den Finanznotstand ausgerufen. Vor allem im Gesundheits- und Bildungsbereich ist die Lage dramatisch. Und nach dem gewaltigen Verlustgeschäft Olympische Spiele wurde alles nur noch schlimmer.

«Billiger Vorwand»

Trotzdem bläst Crivella nun ein Sturm der Entrüstung entgegen. Von allen Seiten, von den Kulturschaffenden, den Leitmedien und den unzähligen Karnevalsfreunden heisst es, seine Ankündigung sei demagogisch. Das mit Abstand wichtigste Volksfest der Stadt dürfe nicht gegen die Kinder ausgespielt werden, für deren Betreuung die Lokalpolitik ohnehin zuständig sei.

Crivella wird vorgehalten, einen billigen Vorwand zu benutzen, um Rio in seinem Sinne zu bekehren. Er ist ein ehemaliger Bischof und Exorzist einer evangelikalen Sekte, die den ausschweifenden, afrobrasilianisch geprägten Karneval für einen teuflischen Sündenfall hält. Im Februar ging Crivella in die Stadtgeschichte ein – als der erste Bürgermeister, der sich weigerte, die berühmte Parade der Sambaschulen zu eröffnen. Dessen ungeachtet, wird sie vom Rathaus weiterhin als die «grösste Show des Planeten» vermarktet.

In dem Streit steht nun auch etwas Undenkbares im Raum: Die Sambaschulen drohen damit, diese Show im kommenden Jahr ausfallen zu lassen. Sie sagen, sie bräuchten Planungssicherheit, um ihre Umzugswagen zu bauen, die zum Teil fünf Stockwerke haben und fahrenden Häusern gleichen. Eine Sambaschule ist keine Schule, sondern ein Grossunternehmen, vielleicht am ehesten vergleichbar mit einem Profisportclub.

Prestige und viele Jobs

Die berühmtesten wie Man­gueira, Portela oder Sal­gueiro beschäftigen übers Jahr Tausende Wagenbauer, Schreiner, Kostümdesigner, Schneiderinnen und Choreografen. Bei ihrem traditionellen Defilee durch das von Oscar Niemeyer errichtete Sambódromo liefern sie sich einen knallharten Wettbewerb, bei dem es um Aufstieg und Abstieg geht, um viel Ruhm und Geld. Die Meisterschaft im Samba bedeutet in Rio mehr als jeder Fussballtitel. Schätzungsweise 200 000 Jobs in der Stadt hängen direkt oder indirekt von diesem Spektakel ab. Obendrein lockt es jährlich rund eine Million Touristen an, weshalb auch die Hotelbesitzer gegen Crivellas Sparpläne auf die Barrikaden gehen.

Rios grösste Tageszeitung «O Globo» hat einen plausiblen Schlichtungsvorschlag gemacht. Wäre es nicht besser, einen Teil der Millionen, die der Karneval abwirft, in die Kitas zu investieren, anstatt den Samba sterben zu lassen?

(Tages-Anzeiger)