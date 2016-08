Nasa-Sonde «Juno» so nah an Jupiter wie noch nie

«Juno» sei nahe den oberen Wolken des Planeten «gesegelt», teilte die Nasa auf Twitter mit. Nach früheren Angaben näherte sich die Sonde Jupiter gegen 15.00 Uhr MESZ auf bis zu 4200 Kilometer. «Juno» war am 5. August 2011 zu ihrer Reise aufgebrochen und umkreist Jupiter seit dem 4. Juli, ist ihm aber bisher noch nie so stark auf die Pelle gerückt wie am Samstag.

Soaring over Jupiter, @NASAJuno spacecraft completed its closest flyby of the planet today: https://t.co/NrpBfI0lw5 pic.twitter.com/fiL0Hc1gpR — Nasa (@Nasa) 27. August 2016

Und so wird es auch bleiben: Bis zum Ende der Mission im Februar 2018 sind zwar noch 35 weitere Rendezvous geplant – aber bei keinem soll «Juno» derart auf Tuchfühlung gehen wie dieses Mal.

Die Nasa hofft nun auf reiche Datenausbeute. Denn anders als bei der Ankunft waren diesmal alle Kameras und wissenschaftlichen Instrumente an Bord der Sonde eingeschaltet. «Dies ist unsere erste Gelegenheit, wirklich einen Blick aus der Nähe auf den König unseres Sonnensystems werfen zu können», sagte NASA-Mitarbeiter Scott Bolton. (foa/sda)