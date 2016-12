Die Meteorologin erklärt das Weihnachtswetter

Jedes Jahr beschäftigt uns die gleiche Frage: Ist es weiss an Weihnachten? Statistisch gesehen ist dies eher unwahrscheinlich. Laut Meteo Schweiz liegt nur jedes vierte Jahr an allen drei Weihnachtstagen Schnee. Die Chancen für Schnee an einem Weihnachtstag steigen immerhin auf rund 40 Prozent.

Übrigens gab es den letzten Weihnachtsschnee im Mittelland 2010. Da schneite es am 25. Dezember. Die Jahre 2011–2015 blieben an Weihnachten grün. Das ist die zweitlängste Grünphase seit dem Start der Messung vor 80 Jahren.

Aber warum ist es eigentlich so unwahrscheinlich, dass es an Weihnachten schneit, und wie sehen die Prognosen für dieses Jahr aus? Meteorologin Rita Flubacher erklärt es uns im Video. (DerBund.ch/Newsnet)