Der Anti-Klimaschutz-Plan

US-Klimaschutz

Wie gut sind Obamas Massnahmen gegen die Pläne der Trump-Administration?

Pariser Klimavertrag

Die historische internationale Klimavereinbarung wurde im Dezember 2015 in Paris beschlossen und trat bereits ein Jahr später in Kraft. Die USA versprechen dabei unverbindlich, bis 2025 die Treibhausgase um

25 bis 28 Prozent zu senken. Die USA ratifizierten den Vertrag ohne Senatsbeschluss, was das Papier anfechtbar macht. Ein Ausstieg wäre allerdings gemäss Pariser Vertrag erst ab 2019 möglich. Schneller, aber drastisch wäre laut David Victor, US-Experte für Internationale Klimapolitik an der Universität Kalifornien, aus der UNO-Klimarahmenkonvention auszusteigen. Fast alle Staaten der Welt sind Mitglied der Konvention, welche die Klimabeschlüsse koordiniert. Der einfachste Weg wäre aber, inländische Massnahmen zu schwächen und das zugesicherte Klimaziel nicht einzuhalten. Der Pariser Klimavertrag sieht keine Sanktionen vor.



Klimamilliarden

Der überraschende Klimadeal zwischen den USA und China gut zwei Monate vor der Klimakonferenz in Paris leistete Vorschub für den erfolgreichen Abschluss des Pariser Abkommens. China versprach 3,1 Milliarden Dollar für den Green Climate Fund, der Gelder für Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern verwaltet.



3 Milliarden

Bereits vorher sicherte US-Präsident Obama 3 Milliarden zu. Einbezahlt wurden bisher aber nur 500 Millionen Dollar. Umweltorganisationen riefen kurz vor Jahresende Obama dazu auf, vor Amtsantritt von Donald Trump den Rest zu überweisen. Das geschah bisher nicht. Es ist zu befürchten, dass die Trump-Administration hier den Rotstift ansetzt.



Clean Power Plan

Die Trump-Administration will so schnell wie möglich Obamas Clean Power Plan rückgängig machen. Das Regelwerk ist die Basis, um das Klimaziel im Rahmen des Pariser Vertrags zu erreichen. Der Plan ist so angelegt, dass unter anderem Kohlekraftwerke ihre Emissionen gegenüber dem Ausstoss von 2005 um 30 Prozent senken. Änderungen von Verordnungen lassen sich aber nur gerichtlich veranlassen. Zudem sind laut Studien in den meisten Bundesstaaten die Massnahmen bereits aufgegleist, um die Auflagen zu erfüllen. Der wirtschaftlich starke Bundesstaat Kalifornien hat längst erklärt, sich nicht vom Pfad ins postfossile Zeitalter abbringen zu lassen. Umweltorganisationen wie der Sierra Club wollen mit aller Macht fossile Energieprojekte bekämpfen. Auch manche Industriebranchen werden ihre bereits getätigten Investitionen schützen.



Ölsand-Pipeline

Die Obama-Administration lehnte den Ausbau der Keystone-Pipeline von kanadischen Ölsand-Gebieten zum Golf von Mexiko ab. Das Genehmigungsverfahren dauerte 6 Jahre. Auch die Pipeline zwischen Ölfeldern in North Dakota und Illinois wurde aus Gründen des Klimaschutzes nicht genehmigt.



6 Jahre

Donald Trump hat angekündigt, beide Projekte durchzuboxen. In North Dakota wird es laut Umweltschützern schwierig. Obama hat clever das Durchleitungsrecht verweigert, nicht das Projekt als solches. Trump muss deshalb mit weiteren Umweltverträglichkeitsprüfungen rechnen und mit dem Protest von Umweltaktivisten und der indigenen Bevölkerung.



Arktis-Schutzgebiet

Es war eine der letzten Umwelt-Amtshandlungen von Barack Obama: Er stellte weite Gebiete an der arktischen und atlantischen Küste unter Schutz, um dort Öl- und Gasbohrungen zu verhindern. Er berief sich dabei auf ein Gesetz aus dem Jahr 1953, das einer Regierung erlaubt, Bohrrechte in US-Küstengewässern per Dekret zu entziehen. Das American Petroleum Institute warnte, damit sei die Versorgungssicherheit gefährdet und gut bezahlte Jobs würden verloren gehen. Anwälte, welche die Öl- und Gasindustrie vertreten, sind der Ansicht, dass es genügend Präzedenzfälle in der Vergangenheit gibt, um dieses Gesetz auszuhebeln. Wie auch immer: Der Erlass verzögert jedenfalls den Fünfjahresplan für Bohrprojekte in diesen ökologisch sensiblen Gebieten.

Martin Läubli