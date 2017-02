Was von Zika übrig blieb

Wenn Luiz Phillipe Hunger hat, öffnet seine Mutter die Plastikklappe in seinem Bauch. Sie schraubt einen kleinen Schlauch an, füllt eine fein pürierte Gemüsesuppe in den Trichter am oberen Ende des Schlauchs und schüttet ein halbes Glas Wasser hinterher. Luiz Phillipe heult kurz auf, als die Nahrung in seinen Magen zu fliessen beginnt. Dann lässt er sich in den Arm seiner Mama fallen und schliesst die Augen. Fast sieht es so aus, als würde er die Mahlzeit geniessen. Der Knabe ist 13 Monate alt.

Seit einem halben Jahr wird er nur noch über die Magensonde ernährt. «Am Anfang hat er ganz normal gegessen und getrunken, dann bekam er immer häufiger diese Schüttelkrämpfe», erzählt seine Mutter Pollyana de Oliveira. Mit sechs Monaten hatte ihr Sohn verlernt zu schlucken. Das ist keine seltene Folgeerscheinung bei Kindern mit Mikrozephalie.

Seit November 2015 haben die bra­silianischen Gesundheitsbehörden 2366 Fälle von angeborenem Zika-Syndrom diagnostiziert, viele davon mit schweren Schädelfehlbildungen. Kinder, die mit einem zu kleinen Kopf, einer Mikrozephalie, zur Welt kamen, mit teils schweren neurologischen Störungen. In 697 dieser Fälle wurde die Mutter während der Schwangerschaft definitiv mit dem Zika-Virus infiziert.

Noch sind längst nicht alle Fragen im Zusammenhang mit diesem Erreger geklärt. Doch gilt als wissenschaftlich ge­sichert, dass ein Zusammenhang zwischen Zika und Mikrozephalie besteht. Und dass jenes von der Mücke Aedes aegypti übertragene Virus vor allem für Ungeborene im Mutterleib gefährlich ist.

Pollyana de Oliveira (28) aus der brasilianischen Kleinstadt Maricá, etwa 50 Kilometer östlich von Rio de Janeiro, war im achten Monat schwanger, als sie sich mit Zika ansteckte. Sie dachte zunächst nur an eine Erkältung. Seltsam erschienen ihr bloss die roten Punkte am ganzen Körper, die allerdings am zweiten Tag wieder verschwanden. Heute weiss sie, dass dieser Hautausschlag ein Indiz für eine Zika-Infektion ist.

Damals, im November 2015, war das Virus in der brasilianischen Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt. Wenige Wochen später, als sich die ersten Fotos von Neugeborenen mit winzigen Köpfen verbreiteten, war die halbe Welt schockiert. Brasilien galt plötzlich als das Zika-Land. Genau ein Jahr ist das jetzt her. Beinahe täglich erschienen damals Statistiken darüber, wie der Erreger von Brasilien aus alle feuchtwarmen Gegenden der Neuen und Alten Welt eroberte.

Allein gelassen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte den globalen Gesundheitsnotstand, Brasiliens Regierung veröffentlichte eine Art Kriegserklärung gegen die Aedes aegypti, gegen ein 5 Millimeter grosses Insekt. Internationale Flug­gesellschaften gaben vor der Landung in Salvador, São Paulo oder Rio de Janeiro dringende Empfehlungen zum Mückenschutz. Zwischenzeitlich wurde darüber diskutiert, ob die Olympischen Spiele von Rio abgesagt werden müssten.

Das alles wirkte vielleicht ein wenig hysterisch, «aber besser so, als wenn sich keiner darum kümmert», dachte sich Pollyana de Oliveira. Heute muss sie beim Gedanken an diesen Gedanken bitter lachen. Wie viele andere betroffene Mütter in Brasilien hat sie das Gefühl: «Kaum einer kümmert sich um uns.»

Pollyana de Oliveira hat ihr Geld jahrelang als Türsteherin vor einer Diskothek verdient. Seit Luiz Phillipe da ist, kann sie nicht mehr arbeiten gehen. Das Kind, sagt sie, erfordere 24 Stunden Aufmerksamkeit. «Nicht jeder kann auf ihn aufpassen. Viele Leute wissen nicht, wie man die Sonde bedient. Manche haben auch Angst davor.» Vielleicht ist es die Angst vor dem Ungewohnten. Der Kopf von Luiz Phillipe ist nicht viel grösser als eine Orange, bloss die Ohren sind so gross, wie sie bei einem einjährigen Kind sein müssten, auch der Rest seines Körpers wächst ganz normal. Misael José Cardoso, der Vater des Kindes, ist 22 Jahre alt. Die Eltern hatten nie eine feste Beziehung und leben getrennt. Cardoso kommt aber jeden Nachmittag zu Besuch, um ein paar Stunden auf seinen Sohn aufzupassen. Aber für Unterhaltszahlungen bleibt kaum etwas übrig von seinem spärlichen Lohn als Zeitarbeiter auf einer Baustelle in Maricá. An diesem Nachmittag bringt Misael José Cardoso die Nachricht mit, dass ihm gekündigt wurde. «Die Krise», sagt er. «Eine Sorge mehr», sagt Pollyana de Oliveira.

Es gilt als wissenschaftlich ge­sichert, dass ein Zusammenhang zwischen Zika und Mikrozephalie besteht. Foto: Felipe Dana (AP)

Arbeitslos zu sein, das bedeutet für die meisten Brasilianer: keinerlei Einnahmen. Schon gar nicht für Frauen wie Pollyana de Oliveira, die jahrelang im ­informellen Sektor beschäftigt waren. Sozialversicherung? Arbeitslosengeld? «So was gibt es vielleicht in Deutschland», sagt sie. Pollyana de Oliveira hat zwei weitere Kinder mit einem anderen Mann – einen zehnjährigen Sohn und eine vier Jahre alte Tochter. Beide sind gesund und lieben ihren Halbbruder Luiz Phillipe über alles. Zu viert leben sie in einer Sozialwohnung aus dem staatlichen Förderprogramm.

Die Mutter nennt ihren Sohn «o meu principe», «meinen kleinen Prinzen». Sie sagt sich: «Er ist ein ganz normaler Junge, die Mikrozephalie ist bloss ein ­Detail.» Er lacht, er weint wie jedes andere Kind. Trotzdem ist nicht zu leugnen, dass er sich nicht wie die meisten anderen Kinder entwickelt. Er kann seinen Kopf nicht heben, er sitzt noch nicht, ohne seine dicke Brille sieht er fast nichts. Anfang 2016, als die Bilder der Zika-Kinder die Welt erschütterten, versprach Brasiliens damalige Präsidentin Dilma Rousseff, die Familien nicht im Stich zu lassen. Auch die Regierung ihres Nachfolgers Michel Temer sagte Hilfe zu. Wer ein Kind mit Mikrozephalie zur Welt gebracht hat und weniger als 220 Reais pro Monat verdient (etwa 70 Franken), dem steht laut Gesetz eine monatliche Unterstützung in Höhe des Mindestlohns von 880 Reais zu. Pollyana de Oliveira wäre demnach bezugsberechtigt. Wie viel sie bislang bekommen hat? «Keinen einzigen Centavo», sagt sie.

Der Antrag ist gestellt, sie wartet seit Monaten auf Antwort. Dem kleinen Luiz Phillipe läuft die Zeit davon. Er bräuchte medizinische Hilfe, um das Schlucken zu lernen. Er bräuchte eine regelmässige Physiotherapie, um seinen motorischen Rückstand aufzuholen. Es gibt in Brasilien eine recht gute private Gesundheitsversorgung, allerdings nur für Leute, die sich das leisten können. Etwa alle sechs Wochen, wenn sie 36 Reais für die Busfahrt übrig hat, fährt sie mit Luiz Phillipe ins staatliche Institut Fernandes Figueira nach Rio.

Schnelle Behandlung nötig

Dort kümmert sich die Forschungsleiterin Maria Elisabeth Moreira um derzeit 216 Kleinkinder mit neurologischen Störungen, die mutmasslich im Zusammenhang mit Zika stehen. Mikrozephalie ist nur eine, wenn auch die schlimmste Schädigung, die der Erreger am ungeborenen Fötus auslösen kann. Hinzu kommen etwa Fälle von angeborener Gelenksteife sowie Hör- und Sehschwächen. «Der Gesundheitszustand einiger Kinder verbessert sich wieder, wenn sie rechtzeitig die richtige Behandlung bekommen», sagt Elisabeth Moreira.

Sie lässt aber keinen Zweifel daran, dass das öffentliche Gesundheitssystem überfordert ist. Es war schon immer marode, aber jetzt, in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, steht es kurz vor dem Kollaps. Moreira sagt: «Es wurden Millionen für die Entwicklung von Impfstoffen und den Krieg gegen den Moskito ausgegeben. Die betroffenen Kinder aber wurden vergessen.»

Insgesamt wurden in ganz Bra­silien im zurückliegenden Jahr gut 200'000 Verdachtsfälle von Zika registriert, knapp 130'000 bestätigt. Laut der Forscherin Moreira hat es in den vergangenen sechs Monaten im Bundesstaat Rio de ­Janeiro keinen einzigen neuen Fall von Zika gegeben, in anderen Gegenden sei die Situation ähnlich: «Die grosse Epidemie ist vorbei.» Was zurückbleibt, sind Kinder mit zu kleinen Köpfen und einer viel zu kurzen Lebenserwartung. Und verzweifelte Eltern.

