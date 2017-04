Der Philosoph, der Leiden heilsam findet

«Eines wollen wir nicht», sagt Michael Brady und schüttelt den Kopf, «es geht uns bestimmt nicht darum, Leiden zu verharmlosen.» Brady ist Philosophieprofessor an der Universität Glasgow und leitet ein Forschungsprojekt zum Thema «Der Wert des Leidens». Missverständnisse will er schnell aus dem Weg räumen. «Chronischer Schmerz beispielsweise ist etwas Fürchterliches», sagt der Engländer. Brady (51) sitzt am Tisch in einem kleinen Raum in der Bibliothek des Philosophischen Seminars der Universität Zürich. Er ist einige Tage in der Stadt, um einen Vortrag zu halten.

«Trotzdem», sagt Brady, «sind Schmerzen für uns auch lebenswichtig, ohne sie könnten wir nicht überleben, würden uns ständig verletzen.» Dieses einfache Beispiel zeige, dass der Schmerz und das Leiden viele Facetten hätten. «Es gibt viel völlig sinnloses Leiden, wenn Menschen anderen Gewalt antun.» Gleichzeitig sei er aber überzeugt, dass der Mensch ohne ein gewisses Leiden kein befriedigendes Leben aufbauen könne. «Mich fasziniert die Frage, wie uns das Leiden dabei hilft, gute Menschen zu sein.»

Was religiös klingt, ist nicht so gemeint. Natürlich spiele es bei diesen Fragen eine Rolle, ob ein Mensch an Gott glaube, so Brady. Gläubige Menschen fragten sich, warum Gott Leiden zulasse. Nichtgläubige müssten sich überlegen, warum wir uns so entwickelt hätten, dass Leiden ein Teil der Evolution sei. «Zufällig kann es nicht sein», sagt Brady, «dafür spielt es eine viel zu grosse Rolle in unserem Leben.» In der Religion gelte Leiden einerseits als Strafe für Sünden, doch weil auch Nichtsünder manchmal leiden, gebe es eine zweite Erklärung, Leiden gelte auch als Test.

«Die religiösen Erklärungen haben meist säkulare Entsprechungen», sagt der Philosoph. Man denke beispielsweise an unser Justizsystem. Täter sollen leiden, früher körperlich, heute durch Entzug der Freiheit, um auf den Weg der Tugend zurückzukehren. «Oder denken Sie an Initiationsriten verschiedener Gruppierungen oder Teambonding-Ausflüge in der Geschäftswelt.» Leiden spiele als Test unter Menschen eine wichtige Rolle. «Sie wissen erst, ob Ihr Partner Sie wirklich liebt, wenn er schwere Zeiten mit Ihnen durchgestanden hat.»

Keine Tugend ohne Leid

Es gäbe zahllose weitere Beispiele. Wer im Fitnessstudio leide, der wisse, dass er sich nachher besser fühle und etwas für die Gesundheit getan habe. Wer sich geduldig mit einem älteren Familienmitglied, einem Kind oder einem anstrengenden Arbeitskollegen zeige, der investiere etwas in die Beziehung. «Und ich beispielsweise zerbreche mir den Kopf über schwierige philosophische Fragen», sagt Brady und lacht. Komme er zu neuen Erkenntnissen, gehe es ihm nachher besser.

Brady ist seit zwölf Jahren Philosophieprofessor an der Universität Glasgow. Zuvor arbeitete er an der University of California in Santa Barbara. Das Thema Tugenden und Gefühle ist einer seiner inhaltlichen Schwerpunkte. «Das Wort Tugend hören wir heute nicht mehr viel, genauso wie wir nicht allzu viel über positive Aspekte von Leiden nachdenken.» Früher sei das anders gewesen. Für Nietzsche beispielsweise sei Leiden zentral gewesen, um Stärke aufzubauen. Schopenhauer glaubte, Leben sei Leiden und nur wer leide, bringe es zu etwas. Das liesse sich bis zu den antiken Philosophen ­zurückverfolgen.

«Heute gilt es als erstrebenswert, ein möglichst angenehmes, bequemes Leben zu haben», sagt Brady, auch wenn das längst nicht jeder erreiche. Vergnügen, Bequemlichkeit und Besitz seien die Hauptziele. Wir entwickeln Technik, die uns möglichst viele Alltagsaufgaben abnimmt. Leiden gelte als durchweg negativ. Das sei nicht immer so gewesen, frühere Denker hätten eher argumentiert, dass nur wer nach Tugenden und Exzellenz strebe, ein gutes Leben haben könne. «Ich bin davon überzeugt, dass nur wer leidet, wirklich Tugenden aufbauen kann.»

Klingt das nicht alles altmodisch und moralisch, fragt man sich. «Ja», sagt Brady, doch das stört ihn nicht. «Tugenden sind nicht nur eine moralische Kategorie. Tugenden sind Fähigkeiten und Stärken.» Das klinge vermutlich weniger altmodisch. Kritisch zu denken, sei auch eine Tugend oder eben eine Fähigkeit. Weil auch das heute vielen zu anstrengend sei, hörten die Menschen lieber den Populisten zu, anstatt sich für anstrengende Wahrheiten zu interessieren. Das Leiden komme dann einfach später oder für spätere Generationen.

Die Wissenschaft ins Leben tragen

Auch lernen könnten die meisten nur, wenn sie in der Lage seien, Frustrationen auszuhalten. «Ich bin schon lange als Lehrperson tätig, die Studenten wollen heute vor allem pfannenfertige Unterlagen.» Nur wenige wollten sich die Mühe machen, selbst mitzuschreiben. «Ich glaube, dass wir auch deshalb in England eine so schlechte Nationalmannschaft haben», sagt Brady. Die 18-jährigen Profis in der Premier League verdienten Unsummen, warum sollten sie sich da täglich in stundenlangem Training quälen. «Wenn man es Menschen zu einfach macht, strengen sie sich nicht mehr an.»

Brady stammt aus Manchester und ist Fussballfan. United, nicht City. «Das ist ein Mythos, dass alle in Manchester Fans von ManCity sind», sagt er und lacht. Daran hätten auch 19 Jahre in Glasgow nichts geändert. «Ich sehe mich immer noch als Engländer, obwohl ich Schottland liebe und den Rest meines Lebens vermutlich hier verbringen werde.» Und er befürwortet die schottische Unabhängigkeitsbewegung, genauso wie er den Brexit für ein Desaster hält.

Die grossen Fragen im Leben haben Brady immer schon interessiert, auch wenn sie ihn ständig verwirrten. «Das ist das Wesen der Philosophie», sagt er. Philosophie sei richtig schwierig. «Man wirft uns manchmal vor, dass wir kaum Fortschritte machen in unserem Fach.» Und tatsächlich gehe es nur in winzigen Schritten vorwärts. «Wir müssen immer so vieles gleichzeitig beachten.» Vor elf Jahren habe er sich mit Tugenden zu beschäftigen begonnen, dann aber erst mal die ganze Literatur zu Gefühlen durchgeackert: die psychologische Literatur, die Schriften der Philosophie des Geistes, der Moralphilosophie, der Metaphysik.

Sehr wichtig findet Brady auch, dass die Wissenschaft ihre Erkenntnisse ins Leben hinausträgt. «Ich liebe es, mit Nichtakademikern über mein Fach zu diskutieren.» Regelmässig gebe es in Glasgow Wissenschaftstalks in einem Café, zudem berät Brady eine Theatergruppe in philosophischen Fragen. Ein Vergnügen sei es auch mit schottischen Taxifahrern über seinen Beruf zu diskutieren. «Wenn ich auf die Frage, was ich so mache, irgendwas von Philosophie und Gefühlen murmle, dann legen sie los und erklären mir in 15 Minuten, wie sie das Leben sehen. Das ist grossartig», sagt Brady, «so sollte Wissenschaft funktionieren.» Okay, fügt er noch an, als Philosoph sei das auch einfach, weil die grossen Fragen alle betreffen. Ein theoretischer Physiker habe es da schon ein bisschen schwerer.

(Tages-Anzeiger)