«Wir waren verzweifelt»

Mit Vollgas übers Wasser: Robbie Maddison kann sein Motocross-Maschine nicht nur über die Rennstrecke peitschen, auch auf dem Wasser liefert er eine gute Figur ab. Maddisons Performance auf dem australischen Yarra-River ist eine Promo-Aktion für den Film «xXx: Return of Xander Cage» mit Vin Diesel in der Hauptrolle.

