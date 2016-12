Widerspenstige Kunden

Als Indra Nooyi vor zehn Jahren die Führung des Konzerns übernahm, erklärte sie gesunde Nahrungsmittel zur «grössten Wachstumschance» des Unternehmens. Sie sehe eine einmalige Chance, Geschäfts- und Gesundheitsanliegen unter einen Hut zu bringen. Die Lust nach Junkfood werde nachlassen, sagte die im indischen Madras aufgewachsene Nooyi. Sie teilte die Produkte in drei ­Kategorien ein: «Fun for you» (Chips, Süssgetränke), «Better for you» (zuckerlose Getränke, fettarme Lebensmittel) und «Good for you» (Müesli, Joghurt).

2010 setzte Nooyi konkrete Ziele: Der Umsatz der «Gut und besser für Dich»-Produkte sollte auf 30 Milliarden Dollar verdreifacht werden. Inzwischen ist klar, dass diese Vorgaben nicht erreicht werden. Die «gesunden Produkte» machen rund 25 Prozent des Umsatzes aus, verglichen mit 20 Prozent vor einigen Jahren. Der Zuckerverbrauch des Konzerns ist gestiegen statt gesunken. «Wir haben bei der Zuckerreduktion Fortschritte erzielt», sagte Nooyi dem Fernsehsender CNBC. «Aber wir müssen viel mehr tun, weil jene Absatzmärkte, in denen man Zucker liebt, stärker wachsen als jene Märkte, in denen man ­zuckerarme Produkte vorzieht.»

Noch wichtiger: Pepsico hat sich zum grössten Hersteller von Chips überhaupt aufgeschwungen und den Rivalen Coca-Cola überflügelt. Der Konzern besitzt global vier der fünf absatzstärksten Marken: Lay’s, Doritos, Cheetos und Ruffles. Diese steuerten im vergangenen Jahr 52 Prozent zum Umsatz bei, über ein Fünftel mehr als 2010. Auch das war etwas, das Nooyi 2010 geplant hatte.

«Alle suchen nach der grossen Transformation», sagt der frühere Pepsico-Präsident Zein Abdalla dem «Wall Street Journal», «doch die grossen Räder des Geschäfts lassen diesen Wandel nicht zu». Noch immer bestimmt der Geschmack das Konsumverhalten. 66 Prozent der Babyboomer und 53 Prozent der Millennials erklären gemäss den Marktforschern Alexis Partners, dass der Geschmack eines Lebensmittels oder eines Getränks entscheidend sei, nicht gesundheitliche Überlegungen.

Hedgefonds macht Druck

Solche Umfragen fielen auch dem Hedgefonds-Manager Nelson Peltz in die Hände. Als Nooyi 2011 zweimal in Folge die Gewinnprognosen senken und 2012 erneut vor Enttäuschungen warnen musste, schritt Peltz ein. Er warf ihr vor, die guten alten Marken zu vernachlässigen und sie schlechtzureden. Die beschleunigte Umstellung hin zu Bio und Fettarm sei «eine Ablenkung».

Er kaufte ein grösseres Pepsi-Aktienpaket und drohte, den Konzern aufzuspalten. Nooyi gab nach. Sie erhöhte das Marketingbudget für Salzgebäcke, Chips und die Süssgetränke Pepsi und Mountain Dew. Als Umsatz und Gewinn dieser traditionellen Marken wieder anstiegen, liess der Druck von Peltz nach, bestätigte Finanzchef Hugh Johnston. Die Gewinnmargen sind in den letzten 15 Quartalen stetig gestiegen, Nelson Peltz ist zufrieden. Er beglückwünschte Nooyi zum Umdenken und stellte seinen Angriff auf Pepsico Anfang Jahr ein.

Natürliche und biologische Nahrungsmittel und Getränke erfreuen sich auch in den USA steigender Beliebtheit. Doch sie decken erst einen kleinen Markt ab. Letztes Jahr setzte die Branche 425 Milliarden Dollar um. Nur 41 Milliarden davon entfielen auf gesunde Nahrungsmittel. Grosskonzerne wie Pepsico finden es deshalb einfacher, die bekannten Marken mit immer neuen Geschmacksrichtungen zu ergänzen, als in kleinere, wenn auch gesündere Marken zu investieren. Ein Beispiel: Wenn Pepsico die Nachfrage nach der weltweit grössten Chipsmarke Lay’s nur um ein Zehntelprozent anheben kann, generiert das zusätzlich 135 Millionen Dollar Einnahmen. Als hingegen der Konzern 2007 eine gesündere, gemüsebasierte Chipsalternative lancierte, wurde ein Umsatz im ersten Jahr von 100 Millionen erwartet. Realisiert wurden lediglich 50 Millionen Dollar. Das Produkt wurde umgehend gestoppt, um in den Läden Platz für herkömmliche Chips zu schaffen. Auch ein zweiter Versuch wurde eingestellt, als sich zeigte, dass Gemüsechips teurer zu produzieren waren und die Gewinnmarge senkten. 2017 plant Pepsi einen dritten Anlauf. Diesmal ­sollen Gemüsechips aus Reis, Bohnen und Erbsen hergestellt werden.

Chips aus dem 3-D-Drucker

Pepsico betreibt zwei der grössten Lebensmittelbetriebe der Welt. Die Frito-Lay-Fabrik in Irving (Texas) verarbeitet alle zwei Stunden rund 20 Tonnen Kartoffeln und beliefert den Handel täglich mit frischen Chips. In Cedar Rapids (Iowa) rollen jeden Tag 20 Güterwaggons mit ­Hafer an. Die Anlage verarbeitet sie zu ­Haferflocken und Müesli und liefert sie unter der Quaker-Marke an den Handel.

Frito-Lay Nordamerika ist mit dem Festhalten am Bewährten zum stärksten Pfeiler des Konzerns geworden. 2015 machte der Chipshersteller 23 Prozent des globalen Umsatzes, steuerte aber fast 40 Prozent zum Gewinn bei. Kein Lebensmittelunternehmen vergleich­barer Grösse in den USA erreicht die gleichen Profitmargen. Diesen Vorsprung will Pepsico noch ausbauen. Die Chips der Zukunft sollen mithilfe der 3-D-Technologie hergestellt werden und ein unübertroffenes «Crunch-Gefühl» vermitteln.

(Tages-Anzeiger)