Sika-Erben spotten über «Fake-News»

Die Erbenfamilie des Bauchemieunternehmens Sika hält trotz der mittlerweile zweijährigen Auseinandersetzung weiter am Verkauf an den französischen Konkurrenten Saint-Gobain fest. «Wir stehen nach wie vor zum Vertrag», sagte der Familienvertreter Urs Burkard.

Damit erteilt er Spekulation in den Sonntagszeitungen über eine Strategieänderung der Erbenfamilie eine Absage. «Wir stehen stolz hinter diesem Vertrag», sagte Burkard. Alles andere sei «Fake-News».

«Krieg gegen den Hauptaktionär»

Zur Auseinandersetzung mit dem Verwaltungsrat und dem ersten für diesen positiven Gerichtsentscheid sagte Burkard, dass der Verwaltungsrat zwar eine Schlacht gewinnen könne, nicht aber den «Krieg gegen den Hauptaktionär».

Die Familie habe für Sika einen industriellen Partner gesucht, der sich auf das Geschäft verstehe und sich um das Wohl der Mitarbeiter sorge, sagte Burkard. Für seine Aussage, dass Saint-Gobain genau dieser Partner sei, erntete er im Saal vereinzelte Pfiffe.

Zum Verwaltungsrat sagte Burkard, dass sich die Erbenfamilie gerne mit diesem und Saint-Gobain an einen Tisch setzen würde. Klar dabei blieb jedoch, dass die Erbenfamilie bei einem solchen Treffen nicht über den Verkauf selbst sprechen würde. Zum Verwaltungsratspräsidenten Paul Hälg gewandt meinte Burkard: «He Paul, gib dir einen Ruck.»

VP-Rechtsprofessor Vogt kritisiert Kantonsgericht

SVP Nationalrat und Rechtsprofessor Hans-Ueli Vogt stellt sich an der Generalversammlung von Sika in Baar hinter die Erbenfamilie. Das Zuger Kantonsgericht, das in einem ersten Entscheid die Position des Verwaltungsrates stützte, kritisierte er scharf.

Nach Roger Köppel im Vorjahr wirft sich ein weiterer SVP-Politiker in die Bresche für die Erbenfamilie des Bauchemieunternehmens Sika. Rechtsprofessor Hans-Ueli Vogt, der für die Erbenfamilie rechtliche Fragen abgeklärt hat, hat sich in seinem Votum vor allem mit dem Entscheid des Zuger Kantonsgericht zugunsten des Verwaltungsrates beschäftigt.

«Blick für das Ganze verloren»

Das Urteil sei zwar handwerklich sorgfältig gemacht, sagte Vogt. Das Gericht habe dabei jedoch den «Blick für das Ganze verloren» und das Schweizer Aktienrecht umgebaut. Wenn der Entscheid nämlich Bestand habe, könne ein Verwaltungsrat dank der Vinkulierungsklausel von Sika selbst das Aktionariat auswählen.

So sei diese Klausel jedoch nicht gemeint. «Diese Rechtsauslegung dürfen die Gerichte nicht stützen», sagte er. Zum Umstand, dass die Erbenfamilie vor Jahren auch unabhängige Verwaltungsräte in den Verwaltungsrat zugelassen hat, meinte Vogt: Es sei wie wenn einer eine Waffe geschenkt erhalte, die er jetzt gegen den Schenkenden einsetze.

Angriff auf angelsächsische Investoren

Ebenfalls viel Gewalt machte Urs Schenker im Sika-Streit aus, der Anwalt der Erbenfamilie und Initiator des Verkaufs. Er griff in seinem Votum vor allem die angelsächsischen Investoren und die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder von Sika an. Diese seien gar nicht unabhängig, sondern von diesen Investoren gelenkt.

Zum weiteren Verlauf des Streits sagte Schenker, dass es nur zwei mögliche Ausgänge gebe. Entweder die Gerichte geben der Erbenfamilie recht und Sika werde an Saint-Gobain verkauft. Oder sie erhalte nicht recht. «Dann ist schlicht die Familie als Sika-Mehrheitsaktionärin dran», sagte Schenker.

Auch in einem solchen Fall werde es keine Verhandlungen mit dem jetzigen Verwaltungsrat geben. Zu den Aktionären sagte er. «Sehen sie ein, dass dieser Verwaltungsrat keine Zukunft hat.» (rub/sda)