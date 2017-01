Migros Aare konnte den Umsatz kaum noch steigern

Das Rennen um Kunden und Marktanteile zwischen den erbitterten Konkurrenten Coop und Migros könnte diesmal zugunsten von Coop ausgehen. Entschieden ist zwar noch nichts: Die Migros hat ihre Geschäftszahlen für das vergangene Jahr noch nicht publiziert.

Bekannt sind dafür die Zahlen von zwei ihrer wichtigsten Genossenschaften, darunter die grösste, die Migros Aare. Die für die Kantone Bern, Aargau und Solothurn zuständige Genossenschaft hat ihre Umsatzzahlen gestern intern publiziert. Sie sind eher ernüchternd. Das Wachstum ist schwach, obwohl schon die Vergleichsperiode, das Vorjahr, schwierig war.

Im Vorjahr, nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses, hatte die Migros Aare wegen Preissenkungen und häufigeren Auslandseinkäufen über 30 Millionen Franken an Umsatz eingebüsst. Im vergangenen Jahr konnte die Genossenschaft den Umsatz nun wieder um rund 10 Millionen Franken auf 3336 Millionen Franken steigern. Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent. Das Jahresergebnis, gemessen am Umsatz, fällt damit besser aus als im letzten Jahr, jedoch schlechter als vor zwei Jahren, vor dem Frankenschock.

Fachmärkte rückläufig

Gute Geschäfte machte die Migros Aare vor allem mit ihren Supermärkten. Hier wuchs der Umsatz. Rückläufig war er hingegen bei den Fachmärkten. Dazu zählen M-Electronics, Obi, SportXX, Do it + Garden sowie Micasa. Auch in der Gastronomie sanken die Verkaufserlöse. Zur Gastronomie gehören etwa die Migros-Restaurants, aber auch Ketten wie Cha Chà oder The Beef Burger. Der neue Migros-Aare-Chef Anton Gäumann äussert sich in der internen Mitteilung nicht vertieft zu den Gründen. Er wird lediglich mit der Aussage zitiert, man werde die Ergebnisse «differenziert analysieren» und «zielgerichtete Massnahmen einleiten».

In der Ostschweiz nicht besser

Neben der Migros Aare hat mit der Migros Ostschweiz bereits eine andere Genossenschaft ihre Umsatzzahlen vorgelegt. Die Migros Ostschweiz ist nach der Migros Aare und der Migros Zürich die drittgrösste Genossenschaft des Detailhändlers. Sie wird den Gesamtumsatz des Genossenschaftsbundes jedoch ebenfalls nicht in die Höhe reissen. Ihr Wachstum fällt noch schwächer aus als jenes der Migros Aare: Das Plus beträgt 0,2 Prozent, wie die Genossenschaft am Montag mitteilte.

Damit könnte die Migros umsatzmässig hinter den stark gewachsenen Konkurrenten Coop zurückfallen. 2015 hatte die Migros gemessen am Gesamtumsatz noch die Nase vorn. (Der Bund)