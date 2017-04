«Je höher die Prämie, desto grösser die Anspruchshaltung»

Rückforderungen und Anzeigen: wenn Kunden betrügen

Rechnungen zu kontrollieren, ist kein Vergnügen – doch für Versicherungen ein unverzichtbarer Vorgang. Wie die Visana in ihrem gestern veröffentlichten Geschäftsbericht schreibt, schicken einige Versicherte «Rechnungen mit betrügerischen Absichten» ein.



Konkret: gefälschte Arzt- oder Spitalrechnungen, teilweise von angeblichen Behandlungen im Ausland. In der Visana-Zentrale in Bern kümmert sich ein eigenes Team um solche Fälle. Hat sich ein Verdacht erhärtet und ist das Geld bereits geflossen, fordert die Visana vom Kunden den Betrag zurück.



Die Krankenkasse hat die während zweier Monate zurückgeforderten Beträge zusammengezählt und kam auf ein Total von 210 000 Franken. Hochgerechnet auf ein Jahr ist also alleine bei der Visana mit Betrugsversuchen in der Höhe von über einer Million Franken zu rechnen.



In fünf Fällen hat die Visana letztes Jahr Strafanzeige gegen Kunden erstattet. Meistens begnügt sich die Versicherung jedoch mit der Rückforderung. Denn die meisten ertappten Kunden würden ihren Betrugsversuch erstaunlich schnell zugeben, heisst es bei der Versicherung. Es gebe aber auch solche, die sich unbelehrbar zeigten – diese müssten mit einer Anzeige rechnen. (sul)